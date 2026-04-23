Ilinca Vandici a confirmat. Are un nou iubit, după separarea de soț

Ilinca Vandici nu se mai ascunde. Prezentatoarea TV a recunoscut că iubește din nou, după divorțul din 2023. Relația a fost confirmată într-un mod neobișnuit, după un clip postat pe TikTok.

După o perioadă lungă de timp în care a ales discreția totală în ceea ce privește viața privată, se pare că Ilinca Vandici a profitat de situația actuală pentru a confirma noua relație. Prezentatoarea TV și-a regăsit echilibrul în plan sentimental și a ținut să împărtășească acest lucru și cu fanii din mediul online.

Cum s-a dat de gol Ilinca Vandici

Într-o postare în care își prezenta colecția de încălțăminte sport, Ilinca Vandici a făcut o mărturisire neașteptată. Vedeta a precizat că iubitul ei deține o pereche de pantofi similară și că au cumpărat-o împreună.

„Povestea este că am la fel ca iubitul meu. Ne-am cumpărat amândoi la fel”, a spus Ilinca Vandici.

Chiar dacă nu a oferit detalii suplimentare, acest detaliu a fost suficient pentru a confirma că prezentatoarea se bucură de o nouă poveste de dragoste.

În urmă cu trei ani, ea a anunțat despărțirea de Andrei Neașcu, bărbatul cu care s-a căsătorit în 2017. Cei doi au împreună un băiat pe Zian. După despărțire, ea a ales să nu își mai expună viața personală. Astfel, s-a concentrat pe rolul de mamă și pe carieră. Totodată, a subliniat de mai multe ori că relația cu fostul soț a rămas una decentă, în interesul copilului.

Cine este noul partener al Ilincăi Vandici

Conform informațiilor din spațiul online, prezentatoarea TV ar forma un cuplu cu Bogdan Boitor. Bărbatul provine dintr-o familie cunoscută în mediul politic local, fiind fiul fostului primar din Asuaju de Sus, Vasile Boitor.

Totodată, Bogdan a avut și el o implicare în politică, candidând în trecut pentru un loc în Parlament. La capitolul plan personal, bărbatul a avut o relație de lungă durată cu o tânără medic, cu care a fost logodit. Însă, povestea lor de iubire s-a încheiat în urmă cu aproape doi ani.

