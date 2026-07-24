Ce schimbare și-a făcut Ilinca Vandici la 40 de ani. Întoarsă din Miami, vedeta de la Kanal D are deja planul pus la punct pentru sezonul următor

Ilinca Vandici a împlinit 40 de ani și schimbarea de „prefix” a venit cu liniște, vacanțe și optimism. CANCAN.RO a surprins-o când ieșea de la salon, unde și-a făcut o schimbare de look care o prinde foarte bine: bucle molatice, într-o culoare aproape renascentistă. Culoarea părului pare gândită pentru primele poze cu semnele de sosire a toamnei. Ca întotdeauna, Ilinca are planul făcut!

Întoarsă recent dintr-o vacanță la Miami, unde și-a petrecut ceva timp pe șezlong, pe haștag #tihnă, Ilinca Vandici a decis să se pregătească pentru toamna care deja bate la ușă.

E normal ca Ilinca Vandici să nu neglijeze mersul la instituțiile de înfrumusețare, din moment ce trăiește din monetizarea propriei imagini. Iat-o ieșind de la salon, de unde pleacă mulțumită de părul ei. Sigur, și pentru personalul de la salon e o bucurie când le trece pragul, pentru că trebuie să fie o plăcere să lucrezi cu părul ei, atât de bogat și de sănătos. Pentru întreținere, Ilinca se pare că a cumpărat și un spray fixativ, pe care îl ține în mână, pentru că n-a avut loc în geanta Birkin.

Ilinca Vandici e într-o conversație telefonică în timp ce se îndreaptă spre cochetul ei SUV Maserati, într-o culoare asortată cu geanta. Așa ceva doar la Alex Bodi mai vezi!

După despărțirea de soțul ei, Andrei Neacșu, în 2023, Ilinca Vandici s-a axat mai mult pe creșterea băiatului ei, Zian. A fost o perioadă destul de lungă în care Ilinca, o femeie tânără și foarte frumoasă, nu s-a afișat public cu niciun alt bărbat.

Asta până în toamna lui 2025, când au început să iasă la suprafață unele indicii că Ilinca Vandici a decis să-și refacă viața după divorț. Zvonurile s-au adeverit și până la urmă Ilinca Vandici a postat mesajul oficial: noul ei iubit este Bogdan Boitor, un domn implicat în politică.

Ilinca Vandici are cu siguranță stil, nu degeaba a fost prezentatoare la Bravo, ai stil atâtea sezoane! În prezent e colegă cu Teo Trandafir la emisiunea Follow us, unde comentează cu mult umor și exuberanță poze de pe Instagram ale persoanelor din lumea mondenă. Sigur, uneori mai ies și scântei, cum a fost episodul cu Adelina Pestrițu, care le-a dat block pe Insta ambelor colege, probabil în speranța că se vor mai rări comentariile. Ți-ai găsit! Cum au „rezolvat” fetele situația? Am venit cu detalii la momentul respectiv și le găsiți AICI.

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