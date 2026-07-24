De ce recomandă experții să faci o poză băii înainte să pleci de acasă. Obiceiul care te poate scăpa de stres și de pagube costisitoare

Un obicei care durează doar câteva secunde îți poate oferi liniște, te poate ajuta să previi accidente în locuință și chiar să economisești bani.

Potrivit revistei Better Homes & Gardens, fotografierea băii înainte de a pleca de acasă poate fi o metodă simplă de a verifica rapid dacă totul este în ordine.

De ce recomandă specialiștii să fotografiezi baia

Mulți oameni pleacă de acasă întrebându-se dacă au stins lumina, au închis robinetul sau au scos din priză placa de păr ori ondulatorul. În loc să se întoarcă din drum sau să petreacă întreaga zi îngrijorați, specialiștii recomandă să facă o fotografie băii înainte de plecare. O simplă privire asupra imaginii poate confirma că totul este în regulă.

În plus, fotografia poate arăta dacă ferestrele sunt închise, dacă robinetele nu curg și dacă aparatele electrice au fost deconectate, reducând astfel riscul unor accidente precum incendiile sau inundațiile și contribuind la economisirea apei și a energiei.

Fotografiile pot fi utile și în situații neprevăzute

Experții spun că imaginile recente ale băii pot reprezenta și o dovadă utilă în cazul unor daune provocate de avarii, incendii sau dezastre naturale. Acestea pot ajuta la evaluarea stării locuinței înainte de incident și pot simplifica procesul de despăgubire în relația cu compania de asigurări.

Obiceiul este util și înaintea unei călătorii. Dacă îți fotografiezi baia înainte de a pleca, imaginea poate servi drept listă de verificare pentru obiectele de igienă personală sau medicamentele pe care trebuie să le iei în bagaj.

Un ajutor și la cumpărături

Fotografia poate fi folosită și atunci când mergi la magazin. O simplă verificare a imaginii îți poate arăta dacă ai rămas fără șampon, hârtie igienică, săpun sau alte produse de care ai nevoie, fără să te bazezi doar pe memorie.

Specialiștii recomandă ca fotografia să surprindă zonele în care pot apărea probleme, precum chiuveta, dușul, prizele, ferestrele sau aparatele electrice. De asemenea, este indicat ca imaginile să fie făcute din același unghi și păstrate într-un album separat pe telefon, pentru a putea fi consultate rapid atunci când este nevoie.

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