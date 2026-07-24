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Primăria Capitalei, anunț despre blocul din Rahova după 9 luni de la tragedie. E în pericol de prăbușire

De: Emanuela Cristescu 24/07/2026 | 07:32
Primăria Capitalei, anunț despre blocul din Rahova după 9 luni de la tragedie. E în pericol de prăbușire
Primăria Capitalei, anunț despre blocul din Rahova după 9 luni de la tragedie. E în pericol de prăbușire
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După o lungă perioadă de incertitudini, suferință și demersuri administrative extenuante, situația blocului cu opt etaje de pe Calea Rahovei nr. 317 intră în linie dreaptă. Primăria Municipiului București pregătește emiterea ordinului oficial pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță a imobilului distrus de deflagrația de la finele anului trecut.

Pasul crucial vine în urma finalizării verificărilor de pe teren, a avizelor necesare și a procedurilor derulate de anchetatori.

Soarta imobilului afectat de explozia soldată cu trei decese se schimbă radical odată cu intrarea constructorului pe amplasament. Proiectul tehnic și intervențiile programate vizează mai multe etape clare:

  • Consolidarea și stabilizarea de urgență: Echipele companiei Apolodor vor executa lucrări speciale pentru sprijinirea structurii de rezistență avariate și eliminarea pericolului de prăbușire.
  • Scanarea aeriană pentru ultimele detalii: Proiectul tehnic a fost definitivat după ce echipele de specialiști au efectuat inspecții video cu drona la fața locului pe 22 iulie.
  • Accesul în apartamente: Imediat ce imobilul va fi securizat din punct de vedere tehnic, proprietarii vor primi permisiunea de a intra în locuințe pentru a-și recupera bunurile personale rămas captive.
  • Refacerea rețelelor de utilități: După înlocuirea conductei de gaze de pe strada Vicina și branșarea provizorie la energie electrică și apă realizate în luna iulie, șantierul beneficiază de toate condițiile necesare funcționării.

Ce se întâmplă cu blocul de pe Calea Rahovei

Reprezentanții Primăriei Capitalei au subliniat eforturile depuse încă din primele minute de la producerea tragediei pe 17 octombrie 2025, respingând acuzațiile privind eventualele întârzieri:

„Nu am stat! Am făcut tot ce a ţinut de noi încă din primul moment după ce a avut loc deflagraţia din blocul situat pe Calea Rahovei 317”, au spus cei de la Primăria Capitalei.

Explozie bloc sectorul 5

Grupul de criză constituit imediat după deflagrație la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” a gestionat ajutoarele de urgență. Ulterior, Consiliul General a aprobat fonduri succesive de 2,9 milioane de lei și 1,1 milioane de lei pentru sprijinirea celor aproape 300 de persoane afectate.

Până în prezent, municipalitatea a achitat peste 115.000 de euro pentru chiriile a 43 de familii evacuate, acestea având posibilitatea de a-și alege temporar locuințele de pe piața liberă.

De ce au durat atât procedurile

Trecerea de la faza de asistență la lucrările propriu-zise asupra clădirii a fost îngreunată de un lanț lung de rigori legale și tehnice:

Eșecul primelor licitații: Între 3 noiembrie și 17 decembrie 2025, primele două proceduri de achiziție au fost anulate din cauză că niciun constructor nu s-a înscris.

Obligativitatea acordului tuturor proprietarilor: Pentru începerea demersurilor a fost nevoie de împuternicirea scrisă a fiecărui locatar, ultimul acord fiind semnat pe 6 februarie.

Aprobările finale: La a treia licitație din 13 februarie s-a prezentat un singur constructor, autorizația de construire a fost emisă de Primăria Sectorului 5 pe 4 martie, iar bugetul alocat lucrărilor a fost aprobat definitiv pe 5 mai.

După întâlnirile de consultare cu locatarii conduse de Primarul General Ciprian Ciucu și procurorul general Adrian Ţârlea, dar și după finalizarea expertizelor judiciare din luna iunie, amplasamentul a fost predat constructorului pe 17 iulie, deschizând calea pentru demararea efectivă a șantierului.

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