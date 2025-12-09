Blocul groazei din Rahova a ajuns o bombă cu ceas! Ce a apărut într-unul dintre apartamentele care a explodat

Rahova încă trăiește în umbra exploziei care a făcut praf două etaje, a ucis trei persoane și a distrus sute de alte vieți. Blocul stă strâmb, gurile de aerisire sunt ca niște răni deschise, iar fisurile cresc de la o zi la alta. Aproape două luni au trecut, dar ruina pare să ticăie ca o bombă cu ceas. Oamenii au fugit, autoritățile au uitat — iar zidurile încă spun povestea groazei. Cine oprește prăbușirea înainte să asistăm la o altă catastrofă?

Au trecut aproape două luni de la explozia care a aruncat în aer două etaje ale blocului de pe Calea Rahovei și a lăsat oameni fără case, fără lucruri, fără viața lor de dinainte. Explozia a ucis 3 persoane, iar alte 17 au ajuns la spital, unele în stare gravă, după ce deflagrația a distrus complet 54 de apartamente și a afectat peste 100 de locuințe.

În ziua tragediei, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar experții au declarat blocul în pericol de prăbușire.

Doar că, surpriză: de atunci și până azi… nimeni nu a mai pus mâna pe el!

În imaginile realizate de fotografii CANCAN.RO se văd plăcile mișcate, fisurile tot mai mult adâncite, iar ce a mai rămas din pereți tremură la fiecare vibrație. Blocul stă să se prăbușească! Locatarii evacuați se întorc zilnic pe alee și se uită la casele lor cu ochii plini de lacrimi și deznădejde.

În apartamentul de la etajul 5, epicentrul deflagrației și cel mai grav afectat, tavanul este aproape complet prăbușit, iar obiectele din locuința de deasupra au ajuns pur și simplu în interiorul său, ca și cum etajele s-ar fi contopit într-o singură ruină.

Pe lângă toate astea, un mic altar improvizat stă acum în fața blocului — semn că tragedia nu s-a încheiat, iar cei trei oameni care și-au pierdut viața nu sunt uitați.

Între timp, anchetele merg în ritm de melc…

Distrigaz Sud Rețele și firma Amproperty Construct SRL, responsabilă de instalațiile de gaze, sunt cercetate pentru neglijență, după ce anchetatorii au stabilit că scurgerea mortală de gaze a venit dintr-o conductă subterană, nu din interior.

Firma implicată era, culmea, inactivă fiscal cu luni bune înainte de explozie.

Dar cum a ajuns o firmă „fantomă” să răspundă de siguranța gazelor într-un bloc cu sute de oameni? Cine a verificat? Cine a semnat? Cine plătește?

Deocamdată, răspunsul autorităților este scurt: „se lucrează”.

