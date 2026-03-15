Cât a ajuns să coste un kilogram de carne de miel pentru masa de Paște. Românii au început să se gândească la alte preparate

Pe măsură ce Paștele se apropie, piața mielului din România se confruntă cu scumpiri semnificative și o cerere mai redusă, ceea ce complică planurile fermierilor și ale consumatorilor deopotrivă. În timp ce în alți ani comenzile de miei erau în plină desfășurare, acum multe gospodării evaluează cu atenție bugetele înainte de a face achiziții.

Fermierii se confruntă nu doar cu cererea scăzută de pe piața internă, ci și cu blocaje în exportul de carne de oaie către țările arabe, un segment care, în mod normal, reprezenta o parte semnificativă din veniturile lor. Tensiunile din Orientul Mijlociu au afectat planurile comerciale și au redus perspectivele de profit pentru crescătorii români, care sperau să-și suplimenteze veniturile prin export.

Căt a ajuns să coste un kilogram de carne de miel

Prețul unui kilogram de carne de miel variază în prezent între 45 și 55 de lei, ceea ce transformă tradiționalul preparat de sărbători într-un moft greu de permis pentru unele familii.

În paralel, seceta din vară și iernile prelungite au făcut ca întreaga creștere a mieilor să fie mai costisitoare, punând presiune suplimentară pe bugetele fermierilor. Lipsa unor prețuri atractive pe piața internă, combinată cu reducerea comenzilor, expune crescătorii la riscul pierderilor financiare. Analizele pieței arată că numărul mieilor de peste 20 de kilograme în viu disponibili este mai mic decât anul trecut, ceea ce poate contribui la menținerea prețurilor ridicate.

Din perspectiva consumatorilor, efectele sunt vizibile: mulți români aleg să reducă cantitatea de carne de miel de pe masa de sărbători sau să opteze pentru porții mai mici achiziționate de la carmangerii, în locul unui miel întreg cumpărat direct de la producători. Această tendință reflectă o ajustare a obiceiurilor de consum la nivel național, într-un context economic mai dificil, în care veniturile nu au crescut în ritmul prețurilor.

Statisticile arată că un român consumă, în medie, aproximativ două kilograme de carne de miel pe an, ceea ce plasează consumul intern la un nivel relativ scăzut. În schimb, exporturile către țările arabe reprezintă o sursă importantă de venit, cu un volum anual de aproximativ 2-3 milioane de miei și oi, dar această cale comercială este afectată în prezent de instabilitatea regională.

Pe fondul acestor provocări, perspectivele pentru sectorul ovin rămân incerte. Reducerea comenzilor interne și limitările exporturilor afectează nu doar veniturile fermierilor, ci și stabilitatea economică a întregului sector.

