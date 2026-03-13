Cum a primit un pensionar 9 milioane de euro de la Volkswagen. Suma este mai mare decât salariul actual al directorului general

Grupul german Volkswagen a fost nevoit să dea zeci de mii de oameni afară și să reducă drastic din cheltuieli pentru a face față problemelor cauzate de situația economică actuală, dar în anul de criză 2025, cel mai bine plătit manager din grup nu era altul decât un bărbat care nu lucrase pentru VW de trei ani.

Herbert Diess, un fost director general, ieșit între timp la pensie, a primit anul trecut o compensație totală de 9.011.030,98 euro, conform raportului anual al grupului. Aceasta l-a plasat înaintea actualului director general, Oliver Blume, care a câștigat 7,42 milioane euro, scrie BILD.

Diess a părăsit compania în august 2022. Contractul său, însă, a continuat până pe 24 octombrie 2025. În loc de o indemnizație de concediere, a primit compensația unui CEO. Din 2022 până în 2025, a primit un total de 36,9 milioane de euro. Această sumă a inclus și cheltuielile pentru planul de pensionare al lui Diess. Acestea făceau parte din compensația sa la momentul respectiv. Din 24 octombrie 2025, el primește plăți regulate de pensionare. Raportul anual arată plăți de pensii de 126.075,20 euro pentru 2025. Potrivit BILD, plățile lunare se ridică la aproximativ 62.000 de euro, adică aproximativ 2.000 de euro pe zi.

„Dl. Diess nu a renunțat la nicio componentă a compensației la care avea dreptul după plecarea sa”, a declarat un purtător de cuvânt.

Cum a ajuns Volkswagen în această situație

Reprezentantul companiei subliniază că actualii membri ai consiliului de administrație trebuie să renunțe la 3,5 milioane de euro reprezentând compensații pentru 2025 – o înțelegere obținută în timpul conflictului colectiv de muncă de la sfârșitul anului 2024. Deși era posibilă intervenția în contractele existente ale membrilor activi ai consiliului de administrație, acest lucru nu mai era posibil retroactiv pentru foștii membri ai consiliului de administrație, precum Diess. Compania nu a dezvăluit ce rol și-a asumat Diess pentru VW după ce a părăsit compania. Din 24 octombrie 2025, Diess nu a mai consiliat VW și nu are alte angajamente.

Astăzi, fostul director general al VW locuiește câte jumătate de an în nordul Spaniei, în provincia Cantabria. Acolo, administrează o casă restaurată, transformată în hotel, cultivă terenuri agricole și cultivă, printre altele, soiul de pere „Red Williams”, din care își produce propriul coniac. De asemenea, crește vite și derulează diverse proiecte antreprenoriale.

CITEȘTE ȘI:

Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS

Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. Ireal ce s-a întâmplat după ce a intrat în posesia banilor