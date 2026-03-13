Acasă » Știri » Știri externe » Cum a primit un pensionar 9 milioane de euro de la Volkswagen. Suma este mai mare decât salariul actual al directorului general

Cum a primit un pensionar 9 milioane de euro de la Volkswagen. Suma este mai mare decât salariul actual al directorului general

De: Daniel Matei 13/03/2026 | 22:10
Cum a primit un pensionar 9 milioane de euro de la Volkswagen. Suma este mai mare decât salariul actual al directorului general
Sursa foto: Profimedia

Grupul german Volkswagen a fost nevoit să dea zeci de mii de oameni afară și să reducă drastic din cheltuieli pentru a face față problemelor cauzate de situația economică actuală, dar în anul de criză 2025, cel mai bine plătit manager din grup nu era altul decât un bărbat care nu lucrase pentru VW de trei ani.

Herbert Diess, un fost director general, ieșit între timp la pensie, a primit anul trecut o compensație totală de 9.011.030,98 euro, conform raportului anual al grupului. Aceasta l-a plasat înaintea actualului director general, Oliver Blume, care a câștigat 7,42 milioane euro, scrie BILD.

Diess a părăsit compania în august 2022. Contractul său, însă, a continuat până pe 24 octombrie 2025. În loc de o indemnizație de concediere, a primit compensația unui CEO. Din 2022 până în 2025, a primit un total de 36,9 milioane de euro. Această sumă a inclus și cheltuielile pentru planul de pensionare al lui Diess. Acestea făceau parte din compensația sa la momentul respectiv. Din 24 octombrie 2025, el primește plăți regulate de pensionare. Raportul anual arată plăți de pensii de 126.075,20 euro pentru 2025. Potrivit BILD, plățile lunare se ridică la aproximativ 62.000 de euro, adică aproximativ 2.000 de euro pe zi.

„Dl. Diess nu a renunțat la nicio componentă a compensației la care avea dreptul după plecarea sa”, a declarat un purtător de cuvânt.

Cum a ajuns Volkswagen în această situație

Reprezentantul companiei subliniază că actualii membri ai consiliului de administrație trebuie să renunțe la 3,5 milioane de euro reprezentând compensații pentru 2025 – o înțelegere obținută în timpul conflictului colectiv de muncă de la sfârșitul anului 2024. Deși era posibilă intervenția în contractele existente ale membrilor activi ai consiliului de administrație, acest lucru nu mai era posibil retroactiv pentru foștii membri ai consiliului de administrație, precum Diess. Compania nu a dezvăluit ce rol și-a asumat Diess pentru VW după ce a părăsit compania. Din 24 octombrie 2025, Diess nu a mai consiliat VW și nu are alte angajamente.

Astăzi, fostul director general al VW locuiește câte jumătate de an în nordul Spaniei, în provincia Cantabria. Acolo, administrează o casă restaurată, transformată în hotel, cultivă terenuri agricole și cultivă, printre altele, soiul de pere „Red Williams”, din care își produce propriul coniac. De asemenea, crește vite și derulează diverse proiecte antreprenoriale.

CITEȘTE ȘI:

Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS

Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. Ireal ce s-a întâmplat după ce a intrat în posesia banilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Piesa României la Eurovision 2026 ar putea fi interzisă! Activiștii critică versurile cântate de Alexandra Căpitănescu: „Lipsă de respect alarmantă”
Showbiz internațional
Piesa României la Eurovision 2026 ar putea fi interzisă! Activiștii critică versurile cântate de Alexandra Căpitănescu: „Lipsă de…
Încă o pierdere pentru Eminem. Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai rapperului a murit
Showbiz internațional
Încă o pierdere pentru Eminem. Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai rapperului a murit
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Donald Trump trimite 5.000 de pușcași marini în zona fierbinte a Strâmtorii Ormuz, după ce a proclamat războiul „câștigat”
Adevarul
Donald Trump trimite 5.000 de pușcași marini în zona fierbinte a Strâmtorii Ormuz,...
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Sindicatul Dacia avertizează: 1.200 de angajați de la Mioveni vor fi concediați în 2026, în timp ce modele noi sunt produse în Turcia și Slovenia
Mediafax
Sindicatul Dacia avertizează: 1.200 de angajați de la Mioveni vor fi concediați în...
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe muți de uimire
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Zodia pentru care urmează cea mai bună perioadă din viață, începând cu luna aprilie. Universul îi pregătește surprize, iar norocul îi va surâde în toate domeniile vieții
Click.ro
Zodia pentru care urmează cea mai bună perioadă din viață, începând cu luna aprilie. Universul...
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Digi 24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ...
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Digi24
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț tentant
go4it.ro
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț...
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prognoza meteo actualizată. Temperaturi de 20 de grade în weekend
Prognoza meteo actualizată. Temperaturi de 20 de grade în weekend
Previziunea sumbră pentru România a unui fost șef din Mossad, în plin război SUA-Israel-Iran: „România ...
Previziunea sumbră pentru România a unui fost șef din Mossad, în plin război SUA-Israel-Iran: „România este destul de expusă”
Motivul pentru care Jador a decis să se retragă din muzică: “Asta simt acum să fac”
Motivul pentru care Jador a decis să se retragă din muzică: “Asta simt acum să fac”
Cine este Rareș Cojoc, de fapt. Cu ce se ocupă fostul soț al Andreei Popescu
Cine este Rareș Cojoc, de fapt. Cu ce se ocupă fostul soț al Andreei Popescu
Mănăstirea Curtea de Argeș: istorie, legenda Meșterului Manole și ce poți vizita în împrejurimi
Mănăstirea Curtea de Argeș: istorie, legenda Meșterului Manole și ce poți vizita în împrejurimi
Războiul dintre ”greii” de la Pro TV escaladează! Se aruncă în joc fotografii și acuzații de ...
Războiul dintre ”greii” de la Pro TV escaladează! Se aruncă în joc fotografii și acuzații de „abuz”. Cine este frumușelul care pune paie pe foc
Vezi toate știrile