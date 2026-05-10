„Vulcanul din pat” a născut! Soția fostului portar de la Liverpool a făcut marele anunț

Loris Karius și Diletta Leotta au anunțat venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor, la doar câteva zile după ce portarul german a sărbătorit promovarea lui FC Schalke 04 în Bundesliga. După ani dificili în carieră și perioada complicată de după finala pierdută cu Liverpool în 2018, Karius pare să traverseze acum una dintre cele mai fericite etape ale vieții sale, atât pe teren, cât și în familie.

Prezentatoarea de pe platforma de streaming sportiv DAZN, în vârstă de 34 de ani, a publicat pe Instagram primele imagini din spital după nașterea băiețelului Leonardo.

Diletta Leotta a anunțat nașterea băiețelului Leonardo

În fotografii, Diletta apare în patul de spital alături de Loris Karius, micuțul Leonardo și fiica lor de doi ani, Aria. Prezentatoarea din Serie A îl ținea pe nou-născut în brațe și zâmbea către Aria, în timp ce Karius stătea lângă soția sa cu brațul în jurul ei, vizibil emoționat.

Cei doi au mai publicat și un videoclip emoționant în care Aria îi ține de mână frățiorului ei mai mic, imaginile fiind rapid distribuite de milioane de fani.

Postarea, intitulată simplu „Leonardo”, a fost imediat inundată de mesaje de felicitare.

„Bine ai venit, Leonardo”, a scris un utilizator, în timp ce altcineva a comentat: „Plâng. Felicitări, prietena mea.” Alte mesaje au fost la fel de emoționante: „Cele mai bune gânduri” sau „Ce minunat!!! Felicitări.”

După coșmarul de la Liverpool, Karius și-a regăsit liniștea

Pentru mulți suporteri ai lui Liverpool FC, numele lui Loris Karius rămâne legat de finala UEFA Champions League Final 2018 pierdută în fața lui Real Madrid CF.

În acea seară de la Kiev, două greșeli uriașe ale portarului german au contribuit decisiv la victoria madrilenilor cu 3-1, iar cariera lui Karius a intrat într-o perioadă extrem de complicată.

După acel meci, goalkeeperul nu a mai jucat pentru Liverpool și a părăsit definitiv clubul de pe Anfield în 2022.

Însă revenirea în Germania i-a adus și o renaștere profesională. Transferat la Schalke vara trecută, după doi ani petrecuți mai mult pe banca de rezerve la Newcastle United FC, Karius a avut un rol important în promovarea echipei în Bundesliga după trei ani de absență.

Clubul din Gelsenkirchen a traversat perioade foarte dificile în ultimii ani, însă succesul recent, la care a contribuit și fostul atacant al lui Manchester City FC, Edin Džeko, este văzut ca un posibil nou început pentru Schalke.

După promovare, Karius a plecat împreună cu colegii săi în Ibiza pentru a sărbători performanța, iar imaginile publicate online îl arată chiar în rol de DJ pe o barcă privată.

Mesajul emoționant transmis de Diletta pentru soțul ei

Diletta Leotta nu a putut fi prezentă pe stadion la meciurile decisive ale lui Schalke, fiind însărcinată în ultimele luni cu Leonardo, însă i-a dedicat soțului său un mesaj extrem de emoționant pe Instagram.

„Sportul acesta poate fi dur, uneori nemilos. Te expune, te testează, te face să cazi în fața tuturor.

Dar dacă găsești puterea să rămâi, să crezi din nou, mai devreme sau mai târziu te aduce exact acolo unde meriți să fii.

Am văzut această putere de aproape. În tăceri, în momentele dificile, în zilele în care ar fi fost mai ușor să renunțe.

Și astăzi nu este doar o victorie. Este o renaștere. Este dragoste pentru ceea ce faci. Asta înseamnă curaj. Sunt mândră de tine.”

O poveste începută la Paris Fashion Week

Loris Karius și Diletta Leotta s-au cunoscut în 2022, în timpul unei întâlniri întâmplătoare la Paris Fashion Week.

Portarul german a intrat într-un restaurant în care Diletta lua masa împreună cu prietenele sale, iar prezentatoarea italiană a povestit ulterior pentru Bild că a avut imediat un sentiment special:

„Loris a intrat și eu le-am spus fetelor: «A intrat bărbatul vieții mele».

A fost absolut incredibil.”

Cei doi s-au căsătorit în 2024, după ce în 2023 deveniseră părinții fetiței lor, Aria.

Declarațiile care au făcut valuri în Italia

Diletta Leotta este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare sportive din Italia și nu este deloc străină de atenția publicului. În trecut, italianca a stârnit numeroase reacții după declarațiile făcute despre viața sa intimă.

„În pat îmi dau nota 10: Vulcanul Etna, Sicilia, căldura”, declara ea într-un interviu, înainte de a răspunde, întrebată despre poziția preferată: „Imaginația, mereu ceva nou.”

În ciuda celei de-a doua sarcini, Diletta și-a continuat activitatea profesională până aproape de naștere, apărând constant în transmisiunile din Serie A și în emisiunile radio.

