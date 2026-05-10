Dispozitivul care te ajută să plătești mai puțin pentru curentul electric. E una dintre cele mai populare opțiuni ale momentului

Într-o perioadă în care facturile la curent par să fi luat-o complet razna, iar fiecare lună vine cu emoții în plus, tot mai mulți români au început să caute soluții alternative ca să nu mai fie la mâna furnizorilor de energie.

Una dintre „vedetele” momentului nu este un truc de economie banal, ci un dispozitiv destul de high-tech: bateriile de stocare pentru locuințe, considerate de mulți drept arma secretă împotriva facturilor uriașe.

Dispozitivul care te ajută să ai facturi mai mici

Aceste sisteme, care până nu demult păreau rezervate doar celor cu bugete generoase sau pasionaților de tehnologie, au început să devină tot mai prezente în casele oamenilor obișnuiți. Ele promit să reducă semnificativ costurile cu energia electrică și să ofere un control mult mai mare asupra consumului zilnic.

Pe scurt, aceste baterii stochează curentul produs de panourile solare în timpul zilei sau energia cumpărată la preț mai mic, de obicei noaptea, și o eliberează atunci când consumul din casă explodează – seara, în orele de vârf sau în momentele în care tarifele sar în aer. Cu ajutorul ei, consumatorul nu mai depinde direct de prețul din acel moment, ci folosește ce a „pus deoparte” mai devreme.

Interesul pentru astfel de soluții a explodat în ultima perioadă, mai ales în contextul în care piața energiei a devenit tot mai imprevizibilă, iar prețurile au avut fluctuații greu de anticipat. Această instabilitate i-a împins pe români să caute variante de independență energetică, iar bateriile pentru locuință au ajuns rapid în topul preferințelor.

Cât costă și cum funcționează

Mai mult, sistemul devine cu adevărat eficient atunci când este combinat cu panouri fotovoltaice. În acest scenariu, casa produce, stochează și consumă propria energie, reducând dependența de rețea. Cei care au și mașini electrice sau folosesc pompe de căldură sunt printre cei mai avantajați, pentru că pot optimiza consumul la maximum.

Un alt element care a contribuit la popularitatea acestor dispozitive este scăderea costurilor. Dacă în urmă cu câțiva ani părea un lux, acum prețurile au devenit mai prietenoase, iar unele companii oferă chiar variante de plată în rate sau pachete integrate cu panouri solare, ceea ce le face mai ușor de adoptat.

Din păcate, investiția inițială nu este deloc mică. În funcție de capacitate și tehnologie, costurile pot ajunge la sume usturătoare, iar recuperarea banilor investiți nu se face peste noapte. Unele gospodării reușesc să amortizeze cheltuiala în câțiva ani, dar în alte cazuri perioada se poate întinde considerabil, în funcție de consum și de evoluția prețurilor la energie.

O altă problemă este că bateriile pierd din eficiență, iar performanța lor scade treptat. Deci trebuie să iei în calcul și costul eventualelor înlocuiri sau întrețineri.

