Alertă în Prahova după un accident feroviar mortal. Mecanicul locomotivei a fost testat imediat

De: Paul Hangerli 10/05/2026 | 23:30
Accident feroviar la Vărbilău
Un grav accident feroviar a avut loc duminică dimineață în județul Prahova, în zona hălții de mișcare Vărbilău. Un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren care circula pe ruta Ploiești-Slănic. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs tragedia, inclusiv dacă a fost vorba despre un accident sau un gest intenționat.

Accidentul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au intervenit de urgență polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova.

Tragedia s-a produs în apropierea gării din Vărbilău

Potrivit primelor informații, victima este un bărbat de 60 de ani din comuna Vărbilău, care ar fi fost surprins și lovit de trenul ce circula pe ruta Ploiești-Slănic.
Impactul a fost extrem de violent, iar echipajele sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața. IPJ Prahova a transmis într-un comunicat”:

„La fața locului au intervenit de urgență polițiștii, care au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat în vârstă de 60 de ani, din comuna Vărbilău, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”

Mecanicul locomotivei a fost testat cu etilotestul

Autoritățile au precizat că mecanicul locomotivei a fost testat imediat după producerea accidentului.
„Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.
Trupul neînsuflețit al victimei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova pentru efectuarea necropsiei.
„Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, în vederea efectuării necropsiei”, au mai precizat anchetatorii.

Polițiștii iau în calcul toate variantele

În acest moment, oamenii legii încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Anchetatorii verifică toate ipotezele, inclusiv varianta unei posibile sinucideri, însă până la finalizarea cercetărilor nu au fost oferite concluzii oficiale.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă audierile și verificările în zonă. IPJ Prahova a completat în comunicat:

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”,

Accidentul feroviar din Prahova vine într-o perioadă în care autoritățile atrag tot mai des atenția asupra pericolelor din zonele de cale ferată și asupra necesității respectării regulilor de siguranță în apropierea liniilor feroviare.

