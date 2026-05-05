Un tânăr de doar 30 de ani, călcat de tren în Italia. O reuniune de familie s-a transformat într-o tragedie

De: Alina Drăgan 05/05/2026 | 20:37
Tragedie românească în Italia /Foto: Captură Ottopagine

Tragedie românească în Italia! Un român în vârstă de numai 30 de ani a murit după ce a fost lovit de tren. Bărbatul se mutase de curând în Italia, la mama lui, care lucra de ani de zile ca badantă acolo. Acesta își găsise și el un loc de muncă și urma să înceapă serviciul în curând, însă nu a mai apucat. Cum s-a întâmplat totul?

Un român a murit în Italia după ce a fost lovit de un tren Frecciarossa, pe linia feroviară Caserta-Foggia, într-o zonă greu accesibilă din provincia Avellino, între localitățile Montecalvo Irpino și Ariano Irpino. Tragedia a avut loc în data de 3 mai, în jurul orei 15:40.

O reuniune de familie s-a transformat într-o tragedie. Românul care și-a pierdut viața ajunsese de câteva zile în Italia, acolo unde mama sa lucra de ani buni. Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, își găsise și un loc de muncă în zonă și urma să înceapă serviciul în curând.

Românul s-a stins din viață în data de 3 mai, după ce a fost lovit de un tren pe linia feroviară Caserta-Foggia. Bărbatul se afla pe șine, pe drumul de întoarcere spre casă, după o plimbare pe câmpurile din zonă. Însă, în apropierea unui tunel feroviar a fost surprins de tren.

În urma incidentului, alarma a fost dată imediat. La fața locului au intervenit polițiștii feroviari din Caserta, carabinierii din Montecalvo Irpino, reprezentanți ai RFI (Rete Ferovie Italiane), pompierii din Grottaminarda, echipaje medicale de la 118 și un elicopter sosit din Salerno.

Însă, în ciuda eforturilor de salvare pentru român nu s-a mai putut face nimic. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost depus la morga spitalului Rummo din Benevento.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar oamenii legii urmează să stabilească exact circumstanțele în care a avut loc tragedia. Pentru moment sunt luate în calcul atât varianta unui accident, cât și varianta unui gest voluntar.

Tragedia a blocat circulația ore întregi și a ținut aproximativ 400 de pasageri într-un tren oprit între localitățile Montecalvo Irpino și Ariano Irpino.

 

