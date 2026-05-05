Ioana State de la Asia Express s-a tunat din cap până-n picioare! Primele declarații despre intervențiile suferite

Ioana State a trecut printr-o serie de intervenții estetice și a vorbit pentru prima dată despre schimbările majore prin care a trecut. Comedianta, cunoscută publicului larg datorită aparițiilor de la iUmor, a decis să își transforme complet corpul, după o perioadă în care a slăbit considerabil.

Artista a mărturisit în trecut că s-a operat, însă nu a oferit detalii despre zonele asupra cărora a intervenit. Acum, aceasta a explicat că a optat pentru mai multe proceduri estetice, realizate în cadrul aceleiași intervenții chirurgicale.

Ioana State, operată „din cap până-n picioare”

Inițial, Ioana State a mers la medic cu intenția de a elimina surplusul de grăsime de la nivelul brațelor. În urma discuției cu specialistul, a decis să își remodeleze și alte zone ale corpului, precum sânii, posteriorul și abdomenul.

„Haideți să vă spun ce operații estetice mi-am făcut! Mi-am făcut de toate. Eu am vrut să îmi fac brațele, pentru că aveam niște mâini….O să am pătrățele, la vară. La mâini sunt tăiată de la cot până la axilă. Mi-am făcut și sânii. Am pus un implant mic. Aveam și grăsime, iar aia care a rămas s-a transformat într-un BBL”, a povestit Ioana State, pe Facebook.

Primele declarații după transformare

Comedianta spune că se simte excelent după operații și că a fost una dintre cele mai importante decizii din viața ei. Nu regretă nimic și este nerăbdătoare să vadă rezultatul final, corpul fiind încă în proces de recuperare.

„Cea mai curajoasă decizie din viața mea. Pe 16 aprilie am făcut prima operație din viața mea. Pentru mine, ceea ce am ales să fac nu înseamnă doar niște intervenții estetice corporale. A fost o operație în care am făcut toate astea, pe care am numit-o înainte de toate o „operație pe creier”, dar despre asta o să vă povestesc și o să vă detaliez în alt video. Sunt foarte încântată, abia aștept rezultatul final”, a adăugat bruneta.

