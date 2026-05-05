Kristina, o fostă concurentă la Miss Elveția, a fost ucisă de propriul soț. Dezvăluiri despre crima care a îngrozit o lume întreagă

O fostă concurentă la Miss Elveția, Kristina Joksimovic, mamă a doi copii, a fost ucisă în Elveția de partenerul ei, Marc Rieben, într-un episod de violență extremă. Ancheta arată că bărbatul ar fi atacat-o în timpul unei crize de furie, apucând-o de gât, lovind-o și strangulând-o cu o panglică până când aceasta și-a pierdut viața.

Potrivit presei internaționale, corpul victimei prezenta traumatisme severe, inclusiv vânătăi și tăieturi, iar autopsia a scos la iveală urme multiple de violență.

O fostă finalistă Miss, ucisă brutal de soț

Rieben ar fi folosit mai multe obiecte pentru a dezmembra trupul, inclusiv foarfeci de grădină, un cuțit și un fierăstrău pendular. În timpul faptelor, în locuință rulau videoclipuri de pe YouTube, au precizat autoritățile.

A doua zi, tatăl Kristinei a mers la locuința cuplului după ce fiica ei nu fusese luată de la grădiniță. Acesta l-a găsit doar pe Rieben, care a pretins că nu știe unde se află partenera sa. Cei doi au discutat ore întregi, iar bărbatul chiar i-a pregătit cina. Într-un moment de neatenție, tatăl s-a strecurat în subsol, unde a descoperit un sac negru.

Dezvăluiri cutremurătoare din dosarul crimei

Bărbatul a fugit din casă strigând după ajutor, iar un vecin a alertat poliția. La arestare, Rieben ar fi părut indiferent și ar fi susținut că a acționat în „legitimă apărare”.

Înaintea procesului, apropiați ai Kristinei au vorbit despre relația tensionată dintre cei doi.

„La început era foarte îndrăgostită, dar am fost puțin surprins când a intrat într-o relație cu el, deoarece nu i se potrivea deloc”, a declarat un prieten pentru Daily Mail.

Prietenii au mai spus că tânăra încercase să-l convingă pe Rieben să meargă la terapie de cuplu, însă acesta pleca din timpul ședințelor sau refuza să participe.

