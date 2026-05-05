Alertă în România! Un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Craiova

Alertă în Craiova! Un deţinut a evadat astăzi, 5 mai, de la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Craiova. Acesta a plecat de la un punct de lucru şi nu a mai fost găsit. Bărbatul în vârstă de 37 de ani era condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol.

Popescu Costinel Tiberiu, un deţinut condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol, a evadat de la Penitenciarul Craiova. Acesta a plecat de la un punct de lucru şi nu a mai fost găsit. Autoritățile au demarat căutările.

Un deținut a evadat de la Penitenciarul din Craiova

Se pare că deținutul care a evadat era la muncă într-un punct de lucru, însă a scăpat de sub escortă și a fugit. Acesta s-a făcut nevăzut pe Str. Corneliu Coposu din oraș. Bărbatul care a evadat era condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol.

„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au fost sesizaţi de către Penitenciarul Craiova, cu privire la faptul că, în cursul acestei zile, deţinutul Popescu Costinel Tiberiu, de 37 de ani, aflat în executarea unei pedepse cu închisoare de 11 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de viol, aflat la punctul de lucru de pe strada Corneliu Coposu, a plecat într-o direcţie necunoscută şi nu a mai fost găsit”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Autoritățile au demarat căutările. Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, Popescu Costinel Tiberiu a fost observat ultima dată pe camerele de supraveghere din Cimitirul Ungureni.

Deținutul are o înălțime de 1.65 m, o constituție atletică, este ras în cap, are barbă lungă și ochii căprui. La momentul la care a evadat, acesta era îmbrăcat în trening de culoare neagră și purta pe cap o șapcă.

Autoritățile fac un apel către cetățeni și îi roagă ca, în cazul în care au informații referitoare la deținutul evadat, să sune de urgență la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

CITEȘTE ȘI:

Alertă în România! Edith Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

Tragedie în Vrancea. Un copil de 4 ani a fost găsit mort într-o baltă