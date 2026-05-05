Motivul pentru care frigiderul nu trebuie lipit de perete. Obiceiul banal care îți poate distruge electrocasnicul

De: David Ioan 05/05/2026 | 20:25
Un element prezent în aproape toate bucătăriile este considerat de specialiști drept un obicei greșit: amplasarea frigiderului lipit de perete. Deși pare un detaliu fără importanță, lipsa spațiului necesar în jurul aparatului poate afecta serios funcționarea acestuia.

Mulți oameni aleg să împingă frigiderul cât mai aproape de perete pentru a economisi spațiu sau pentru a obține un aspect uniform al mobilierului. În realitate, această poziționare limitează circulația aerului, esențială pentru ca sistemul de răcire să lucreze în parametri normali.

Obiceiul banal care poate afecta frigiderul

Specialiștii recomandă ca în partea din spate a frigiderului să existe un spațiu liber de minimum cinci centimetri, iar anumite modele necesită chiar 7,5 centimetri pentru o ventilație corectă.

Pe laterale, distanța minimă ar trebui să fie de 1,25 centimetri, însă producătorii indică adesea aproximativ 2,5 centimetri pentru o eficiență optimă. Tot 2,5 centimetri sunt necesari și în partea superioară a aparatului.

Mulți români îl au fără să știe

Chiar dacă aceste valori par reduse, ele permit componentelor interne să elimine căldura generată în timpul funcționării. Atunci când frigiderul este montat prea aproape de perete sau de mobilier, compresorul și condensatorul se pot supraîncălzi.

Supraîncălzirea duce la uzură accelerată, consum mai mare de energie și o capacitate redusă de răcire. În situații extreme, acumularea de căldură poate crește și riscul unui incendiu, motiv pentru care respectarea distanțelor recomandate devine esențială pentru siguranță și funcționare eficientă.

