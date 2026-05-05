Un client a comandat o masină Uber din București până în Vama Veche. Cât a plătit pentru cursa de 267 km (3 ore și 25 minute)

Un client din București a comandat o cursă Uber către Vama Veche chiar în minivacanța de 1 Mai, perioadă în care litoralul devine punctul central al distracției, indiferent de vreme. Deși temperaturile au fost neobișnuit de scăzute pentru începutul lunii mai, cu vânt puternic și nopți reci, mii de oameni au pornit spre mare, iar traficul intens s-a resimțit încă de pe autostrăzi.

Coloanele de mașini s au format încă de la intrarea pe A2, iar timpii de parcurs au crescut considerabil față de o zi obișnuită, lucru care a influențat și disponibilitatea șoferilor de ride-sharing.

Un client a comandat o masină Uber din București până în Vama Veche

În acest context, utilizatorul a solicitat o mașină Uber pentru o deplasare directă din Capitală până în Vama Veche, una dintre destinațiile preferate de tineri în perioada 1 Mai. Cererea ridicată, traficul intens și distanța mare au făcut ca aplicația să marcheze automat comanda drept „cursă lungă”, categorie în care tarifele sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv de disponibilitatea redusă a șoferilor dispuși să accepte trasee de peste 250 de kilometri. În plus, în zilele de vârf, aplicațiile de ride-sharing pot afișa tarife mai mari decât în mod obișnuit, în special pentru categoriile superioare.

Drumul spre litoral a fost aglomerat pe tot parcursul zilei, iar pe autostrada A2 s au înregistrat zone cu trafic bară la bară, în special în apropierea stațiilor de alimentare și a punctelor de ieșire spre localitățile de pe traseu.

Cât a plătit pentru cursa de 267 km (3 ore și 25 minute)

Mulți șoferi au raportat întârzieri semnificative, iar poliția rutieră a transmis avertizări privind condițiile meteo nefavorabile și vizibilitatea scăzută. În ciuda frigului, plajele din Vama Veche s-au umplut treptat, iar cluburile au rămas principalele atracții ale nopții de 1 Mai.

În acest context, clientul a ales să folosească Uber pentru a evita aglomerația de pe drum și pentru a ajunge direct la destinație fără grija condusului. Cursa a fost estimată la peste trei ore, iar aplicația a afișat un tarif de 738,32 lei pentru categoria Comfort Exclusivă, una dintre cele mai scumpe opțiuni disponibile.

Prețul reflectă atât distanța de 267 de kilometri, cât și condițiile specifice perioadei, când cererea pentru transport spre litoral atinge unul dintre cele mai ridicate niveluri din an.

