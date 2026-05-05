Acasă » Știri » Un client a comandat o masină Uber din București până în Vama Veche. Cât a plătit pentru cursa de 267 km (3 ore și 25 minute)

Un client a comandat o masină Uber din București până în Vama Veche. Cât a plătit pentru cursa de 267 km (3 ore și 25 minute)

De: David Ioan 05/05/2026 | 15:51
Un client a comandat o masină Uber din București până în Vama Veche. Cât a plătit pentru cursa de 267 km (3 ore și 25 minute)
Un client a comandat o masină Uber din București până în Vama Veche. Cât a plătit pentru cursa de 267 km (3 ore și 25 minute)

Un client din București a comandat o cursă Uber către Vama Veche chiar în minivacanța de 1 Mai, perioadă în care litoralul devine punctul central al distracției, indiferent de vreme. Deși temperaturile au fost neobișnuit de scăzute pentru începutul lunii mai, cu vânt puternic și nopți reci, mii de oameni au pornit spre mare, iar traficul intens s-a resimțit încă de pe autostrăzi.

Coloanele de mașini s au format încă de la intrarea pe A2, iar timpii de parcurs au crescut considerabil față de o zi obișnuită, lucru care a influențat și disponibilitatea șoferilor de ride-sharing.

Un client a comandat o masină Uber din București până în Vama Veche

În acest context, utilizatorul a solicitat o mașină Uber pentru o deplasare directă din Capitală până în Vama Veche, una dintre destinațiile preferate de tineri în perioada 1 Mai. Cererea ridicată, traficul intens și distanța mare au făcut ca aplicația să marcheze automat comanda drept „cursă lungă”, categorie în care tarifele sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv de disponibilitatea redusă a șoferilor dispuși să accepte trasee de peste 250 de kilometri. În plus, în zilele de vârf, aplicațiile de ride-sharing pot afișa tarife mai mari decât în mod obișnuit, în special pentru categoriile superioare.

Drumul spre litoral a fost aglomerat pe tot parcursul zilei, iar pe autostrada A2 s au înregistrat zone cu trafic bară la bară, în special în apropierea stațiilor de alimentare și a punctelor de ieșire spre localitățile de pe traseu.

Cât a plătit pentru cursa de 267 km (3 ore și 25 minute)

Mulți șoferi au raportat întârzieri semnificative, iar poliția rutieră a transmis avertizări privind condițiile meteo nefavorabile și vizibilitatea scăzută. În ciuda frigului, plajele din Vama Veche s-au umplut treptat, iar cluburile au rămas principalele atracții ale nopții de 1 Mai.

În acest context, clientul a ales să folosească Uber pentru a evita aglomerația de pe drum și pentru a ajunge direct la destinație fără grija condusului. Cursa a fost estimată la peste trei ore, iar aplicația a afișat un tarif de 738,32 lei pentru categoria Comfort Exclusivă, una dintre cele mai scumpe opțiuni disponibile.

Prețul reflectă atât distanța de 267 de kilometri, cât și condițiile specifice perioadei, când cererea pentru transport spre litoral atinge unul dintre cele mai ridicate niveluri din an.

CITEŞTE ŞI: Cât a plătit un bucureștean pe o cursă cu Bolt până la Poiana Brașov. Nu mulți români ar alege această opțiune

Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 1 oră și 23 de minute, din București la aeroportul Otopeni

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește 91 de metri pătrați
Știri
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește…
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Știri
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit bani de la Administrația Locală Oradea
Gandul.ro
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit bani de la Administrația Locală Oradea
Gandul.ro
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește ...
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește 91 de metri pătrați
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au cunoscut
Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au cunoscut
Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene ...
Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene în mediul online
Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: ”Îmi asum asta!”
Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: ”Îmi asum asta!”
BANC | De ce se numără oile noaptea
BANC | De ce se numără oile noaptea
Vezi toate știrile