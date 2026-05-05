Protest la Met Gala 2026 din cauza lui Jeff Bezos și a soției sale, Lauren Sanchez. De la ce a pornit totul

Gala Met 2026 a fost marcată, pe lângă aparițiile mai mult sau mai puțin apreciate ale vedetelor prezente, și de un protest la adresa fondatorului Amazon, Jeff Bezos, și a practicilor de muncă ale companiei.

Aflat pentru prima dată în rol de președinte de onoare al evenimentului, Bezos a fost prezent la gală alături de soția sa, Lauren Sanchez. Mai mulți activiști de stânga au organizat un protest la intrarea principală a Muzeului Metropolitan de Artă împotriva a ceea ce ei numesc „concentrarea averilor” la nivel mondial.

Protest la Met Gala 2026 din cauza lui Jeff Bezos

Potrivit unui martor ocular, agitația a început pe partea opusă a intrării în muzeu, unde un protestatar — despre care se crede că făcea parte dintr-un grup care denunța practicile de muncă ale Amazon — și-ar fi făcut loc prin mulțimea de fani și reprezentanți ai presei, aflată în spatele unei bariere metalice pe partea estică a Fifth Avenue, vizavi de Muzeul Metropolitan, locul unde are loc gala.

Acesta ar fi sărit peste prima dintre cele două bariere metalice care îl separau de zona evenimentului, a alergat printre mașinile aflate în trafic pe celebra arteră de lângă Central Park și a reușit apoi să treacă și de a doua barieră de protecție, înainte de a fi oprit de forțele de securitate.

Reacția lui Tom Ford a atras atenția publicului

Potrivit unei surse citate de Page Six, mai mulți polițiști au intervenit și l-au imobilizat pe protestatar, înainte ca acesta să fie arestat și scos din perimetrul evenimentului. Prezent la eveniment, designerul Tom Ford a fost surprins în timp ce și-a pus brațele în jurul actriței Julianne Moore, pentru a o proteja.

„Tom, instinctiv, a înconjurat-o cu brațele pe Julianne pentru a o proteja. Se afla la doar aproximativ șase metri de ei”, a declarat un martor ocular.

Deși incidentul a fost rapid controlat, acesta a reușit să întrerupă pentru scurt timp fluxul obișnuit al sosirilor pe covorul roșu, într-un moment în care atenția era concentrată exclusiv pe aparițiile vedetelor și pe debutul unuia dintre cele mai importante evenimente de modă ale anului.

Manifestanții au organizat acțiunea „Resistance Red Carpet”, ridicând pancarte și litere gigantice cu mesajul „Tax the Rich” („Impozitați-i pe bogați”), în semn de protest față de desemnarea fondatorului Amazon și a soției sale drept președinți onorifici ai ediției 2026.

Potrivit presei americane, cuplul ar fi contribuit cu aproximativ 10 milioane de dolari la finanțarea evenimentului, fapt care a alimentat acuzațiile privind transformarea unei gale culturale într-o „vitrină a miliardarilor”.

