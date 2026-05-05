Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește 91 de metri pătrați

Un apartament cu trei camere din Brașov a fost scos la licitație de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, prețul de pornire fiind stabilit la 643.873 de lei. Proprietatea este valorificată prin intermediul Administrației Județene a Finanțelor Publice, în cadrul unei proceduri publice.

Locuința este situată pe strada Jepilor, într-un imobil ridicat în anul 1984. Apartamentul are o suprafață utilă de aproximativ 65 de metri pătrați, iar suprafața totală depășește 91 de metri pătrați. Compartimentarea este de tip decomandat, cu trei camere și o baie, iar starea generală este apreciată ca fiind bună, conform evaluării realizate înaintea scoaterii la licitație.

Cu ce preț vinde ANAF un apartament în Brașov

Prețul de pornire coincide cu valoarea de evaluare, iar tranzacția este scutită de TVA. Cu toate acestea, persoanele interesate să participe la licitație trebuie să achite o garanție consistentă, de peste 64.000 de lei, sumă necesară pentru înscrierea în procedură.

Documentația aferentă imobilului indică faptul că acesta se află în coproprietate și este afectat de mai multe sarcini. Printre acestea se numără creanțe în favoarea statului român, dar și obligații către instituții bancare. Aceste aspecte pot influența procesul de achiziție și necesită o analiză atentă din partea potențialilor cumpărători.

Un alt element important este faptul că apartamentul este deja închiriat, contractul fiind valabil până în luna septembrie 2027. Chiria actuală este stabilită la 400 de euro pe lună, iar condițiile contractuale nu permit majorarea unilaterală a acesteia. Astfel, viitorul proprietar va prelua automat contractul de închiriere în forma existentă.

În ceea ce privește utilizarea imobilului după achiziție, cumpărătorul va trebui să respecte termenii contractului de închiriere în vigoare. Eventuala încetare a acestuia se poate face doar în condițiile prevăzute contractual, cu notificare prealabilă, ceea ce limitează posibilitatea utilizării imediate a apartamentului în alte scopuri.

Persoanele interesate au posibilitatea de a viziona locuința la adresa menționată, înainte de desfășurarea licitației. Predarea efectivă a imobilului către câștigătorul licitației se va realiza prin intermediul sediului ANAF din Brașov, după finalizarea tuturor formalităților legale.

CITEȘTE ȘI: Lovitură pentru românii cu PFA. Când ANAF te poate considera angajat

Românii care câștigă bani în străinătate, vizați de ANAF. Cum se calculează CASS în 2026