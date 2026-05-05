Acasă » Știri » Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește 91 de metri pătrați

Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește 91 de metri pătrați

De: Anca Chihaie 05/05/2026 | 16:57
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește 91 de metri pătrați
Foto: social media

Un apartament cu trei camere din Brașov a fost scos la licitație de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, prețul de pornire fiind stabilit la 643.873 de lei. Proprietatea este valorificată prin intermediul Administrației Județene a Finanțelor Publice, în cadrul unei proceduri publice.

Locuința este situată pe strada Jepilor, într-un imobil ridicat în anul 1984. Apartamentul are o suprafață utilă de aproximativ 65 de metri pătrați, iar suprafața totală depășește 91 de metri pătrați. Compartimentarea este de tip decomandat, cu trei camere și o baie, iar starea generală este apreciată ca fiind bună, conform evaluării realizate înaintea scoaterii la licitație.

Cu ce preț vinde ANAF un apartament în Brașov

Prețul de pornire coincide cu valoarea de evaluare, iar tranzacția este scutită de TVA. Cu toate acestea, persoanele interesate să participe la licitație trebuie să achite o garanție consistentă, de peste 64.000 de lei, sumă necesară pentru înscrierea în procedură.

Documentația aferentă imobilului indică faptul că acesta se află în coproprietate și este afectat de mai multe sarcini. Printre acestea se numără creanțe în favoarea statului român, dar și obligații către instituții bancare. Aceste aspecte pot influența procesul de achiziție și necesită o analiză atentă din partea potențialilor cumpărători.

Un alt element important este faptul că apartamentul este deja închiriat, contractul fiind valabil până în luna septembrie 2027. Chiria actuală este stabilită la 400 de euro pe lună, iar condițiile contractuale nu permit majorarea unilaterală a acesteia. Astfel, viitorul proprietar va prelua automat contractul de închiriere în forma existentă.

În ceea ce privește utilizarea imobilului după achiziție, cumpărătorul va trebui să respecte termenii contractului de închiriere în vigoare. Eventuala încetare a acestuia se poate face doar în condițiile prevăzute contractual, cu notificare prealabilă, ceea ce limitează posibilitatea utilizării imediate a apartamentului în alte scopuri.

Persoanele interesate au posibilitatea de a viziona locuința la adresa menționată, înainte de desfășurarea licitației. Predarea efectivă a imobilului către câștigătorul licitației se va realiza prin intermediul sediului ANAF din Brașov, după finalizarea tuturor formalităților legale.

CITEȘTE ȘI: Lovitură pentru românii cu PFA. Când ANAF te poate considera angajat

Românii care câștigă bani în străinătate, vizați de ANAF. Cum se calculează CASS în 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Știri
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au cunoscut
Știri
Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au…
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit bani de la Administrația Locală Oradea
Gandul.ro
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit bani de la Administrația Locală Oradea
Gandul.ro
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au cunoscut
Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au cunoscut
Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene ...
Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene în mediul online
Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: ”Îmi asum asta!”
Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: ”Îmi asum asta!”
BANC | De ce se numără oile noaptea
BANC | De ce se numără oile noaptea
Protest la Met Gala 2026 din cauza lui Jeff Bezos și a soției sale, Lauren Sanchez. De la ce a pornit ...
Protest la Met Gala 2026 din cauza lui Jeff Bezos și a soției sale, Lauren Sanchez. De la ce a pornit totul
Vezi toate știrile