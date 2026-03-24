Lovitură pentru românii cu PFA. Când ANAF te poate considera angajat

De: David Ioan 24/03/2026 | 12:33
Tot mai mulți specialiști aleg să își desfășoare activitatea ca PFA, însă în numeroase situații colaborarea cu firma pentru care lucrează ajunge să semene cu un raport de muncă.

În astfel de cazuri, există riscul ca autoritățile să reclasifice activitatea, ceea ce poate genera implicații fiscale importante. Experții explică ce riscuri apar și cum pot fi recuperate sumele deja achitate.

Dacă ANAF apreciază că activitatea unui PFA are, în esență, elementele unei relații de angajare, aceasta poate fi încadrată ca activitate dependentă. În această situație, compania care beneficiază de servicii devine responsabilă pentru taxele aferente salariilor.

”Întotdeauna, ANAF se va duce către beneficiarul prestării de servicii. Pentru că, în cazul în care activitatea independentă e recalificată ca activitate dependentă, se va aplica tratamentul prevăzut de Codul fiscal la veniturile din salarii – plătitorul de venit (angajatorul) are obligația de reținere la sursă a contribuțiilor sociale și a impozitului pe salarii datorate de angajați. Această obligație de reținere la sursă e în sarcina beneficiarului prestării de servicii și el va răspunde întotdeauna în fața Autorității fiscale privind obligațiile principale adăugate în plus și accesoriile. Niciodată nu se va duce ANAF către PFA.”

Prin urmare, compania este cea care suportă consecințele directe, însă și PFA-ul poate fi afectat, în special prin blocarea sumelor deja plătite și prin procedurile ulterioare.

Una dintre cele mai des întâlnite întrebări vizează situația taxelor achitate de PFA în perioada în care activitatea este ulterior reîncadrată. În practică, există posibilitatea recuperării acestor sume, deși procesul nu este întotdeauna rapid sau garantat.

”Poate să apară o discuție în practică despre ce se întâmplă dacă avem o impunere suplimentară la nivelul plătitorului de venit și, în același timp, PFA-ul și-a îndeplinit obligațiile fiscale? Și-a raportat venitul din încasări, conform facturilor emise, a plătit CAS și CASS la pragurile care erau prevăzute de lege la momentul respectiv… Ce se întâmplă cu acele taxe? Adică rămâne cu acele taxe plătite? Ei, bine, nu. Și aici am avut situații în care PFA-ul, fiind recalificat ca salariat, în baza raportului și a deciziei, s-a dus să ceară înapoi banii plătiți pe PFA. A durat ceva până i-a recuperat, dar i-a recuperat. Nu toți i-au recuperat, trebuie să recunosc”.

Astfel, recuperarea sumelor este posibilă, însă depinde de situație și poate presupune un demers administrativ de durată.

Potrivit legislației fiscale, pentru veniturile salariale se datorează impozit de 10%, contribuția la sănătate de 10% și contribuția la pensii de 25%, toate reținute și achitate de angajator. În plus, acesta plătește contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25%.

Pentru PFA-uri, obligațiile includ același impozit pe venit de 10% și, în funcție de nivelul veniturilor, contribuțiile la sănătate și pensii. Diferența majoră constă în faptul că persoana fizică este cea care declară și achită aceste obligații.

Specialiștii atrag atenția că riscul reîncadrării nu privește doar PFA-urile sau profesiile liberale, ci poate viza și SRL-urile, dacă relația contractuală maschează, în realitate, o subordonare specifică unui contract de muncă.

În concluzie, chiar dacă ANAF se îndreaptă în principal către companie, incertitudinea fiscală, blocarea fondurilor și procedurile de recuperare pot avea un impact semnificativ și asupra persoanei care lucrează ca PFA.

