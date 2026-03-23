Românii care câștigă bani în străinătate, vizați de ANAF. Cum se calculează CASS în 2026

De: Elisa Tîrgovățu 23/03/2026 | 09:11
Românii care obțin venituri din afara țării trebuie să fie atenți la obligațiile fiscale pe care le au în România. Potrivit legislației în vigoare, aceștia sunt obligați să depună Declarația Unică (formularul 212), document prin care își declară câștigurile și stabilesc taxele datorate statului.

Pentru veniturile realizate în anul 2025, termenul-limită de depunere a declarației este 25 mai 2026. Nerespectarea acestui termen poate atrage penalități. Tocmai de aceea, este important ca persoanele vizate să își organizeze din timp documentele necesare.

Impozitul pe venit aplicat acestor câștiguri este de 10%, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal. Mai mult, în anumite situații, contribuabilii trebuie să achite și contribuția la sănătate (CASS), în funcție de nivelul veniturilor obținute.

Cine este responsabil pentru depunerea declarației

Persoanele fizice rezidente în România care obțin venituri din străinătate sau venituri realizate în România, dar plătite de firme sau entități din afara țării, au obligația de a completa Declarația Unică. Aceasta reprezintă documentul prin care se calculează și se raportează impozitul pe venit și, după caz, contribuția la sănătate.

Prin depunerea Declarației Unice, contribuabilii stabilesc suma datorată statului și se asigură că respectă legislația fiscală românească. Formularul trebuie completat anual, iar pentru veniturile realizate în anul precedent termenul limită este stabilit de autorități. Astfel, toate persoanele vizate își pot achita la timp obligațiile fiscale.

În esență, orice rezident în România care încasează bani din surse externe trebuie să declare aceste venituri prin Declarația Unică, indiferent dacă venitul provine din salarii, activități independente sau alte surse.

Impozitele plătite în străinătate

Sursa foto: Pixabay

Dacă veniturile realizate în străinătate au fost deja impozitate sau se încadrează în scutiri prevăzute de convențiile internaționale, impozitul datorat în România se ajustează corespunzător. De precizat este faptul că beneficiarii nu ar trebui să fie impozitați de două ori pentru aceleași sume.

Formularul 212 este un document fiscal utilizat în România pentru declararea veniturilor realizate de persoanele fizice din diverse surse, cum ar fi activități independente, chirii, dividende, dobânzi, drepturi de autor sau investiții.

Depunerea Declarației Unice este obligatorie pentru persoanele care au venituri din sursele menționate și trebuie să fie depusă anual, de regulă până la data de 25 mai pentru veniturile realizate în anul precedent.

CITEȘTE ȘI: Alertă pentru datornicii la stat. ANAF începe să trimită notificări oficiale

ANAF pregătește controale fiscale în mai multe domenii din România. În unele cazuri vor fi verificați atât patronii, cât și firmele lor

Iți recomandăm
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Știri
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Știri
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl vizitează
Mediafax
Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl...
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
Gandul.ro
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin. Mesajul președintelui României
Mediafax
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin....
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum,...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Chinezii anunță o baterie sodiu-ion pentru mașini electrice care s-ar putea încărca complet în 11 minute. Noua alternativă la litiu
go4it.ro
Chinezii anunță o baterie sodiu-ion pentru mașini electrice care s-ar putea încărca complet în 11...
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Go4Games
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
Gandul.ro
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi...
ULTIMA ORĂ
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc
Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc
Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie
Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie
Vârsta la care corpul începe să îmbătrânească accelerat. Schimbarea apare mai devreme decât crezi
Vârsta la care corpul începe să îmbătrânească accelerat. Schimbarea apare mai devreme decât crezi
Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026
Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026
Vezi toate știrile