Românii care câștigă bani în străinătate, vizați de ANAF. Cum se calculează CASS în 2026

Românii care obțin venituri din afara țării trebuie să fie atenți la obligațiile fiscale pe care le au în România. Potrivit legislației în vigoare, aceștia sunt obligați să depună Declarația Unică (formularul 212), document prin care își declară câștigurile și stabilesc taxele datorate statului.

Pentru veniturile realizate în anul 2025, termenul-limită de depunere a declarației este 25 mai 2026. Nerespectarea acestui termen poate atrage penalități. Tocmai de aceea, este important ca persoanele vizate să își organizeze din timp documentele necesare.

Impozitul pe venit aplicat acestor câștiguri este de 10%, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal. Mai mult, în anumite situații, contribuabilii trebuie să achite și contribuția la sănătate (CASS), în funcție de nivelul veniturilor obținute.

Cine este responsabil pentru depunerea declarației

Persoanele fizice rezidente în România care obțin venituri din străinătate sau venituri realizate în România, dar plătite de firme sau entități din afara țării, au obligația de a completa Declarația Unică. Aceasta reprezintă documentul prin care se calculează și se raportează impozitul pe venit și, după caz, contribuția la sănătate.

Prin depunerea Declarației Unice, contribuabilii stabilesc suma datorată statului și se asigură că respectă legislația fiscală românească. Formularul trebuie completat anual, iar pentru veniturile realizate în anul precedent termenul limită este stabilit de autorități. Astfel, toate persoanele vizate își pot achita la timp obligațiile fiscale.

În esență, orice rezident în România care încasează bani din surse externe trebuie să declare aceste venituri prin Declarația Unică, indiferent dacă venitul provine din salarii, activități independente sau alte surse.

Impozitele plătite în străinătate

Dacă veniturile realizate în străinătate au fost deja impozitate sau se încadrează în scutiri prevăzute de convențiile internaționale, impozitul datorat în România se ajustează corespunzător. De precizat este faptul că beneficiarii nu ar trebui să fie impozitați de două ori pentru aceleași sume.

Formularul 212 este un document fiscal utilizat în România pentru declararea veniturilor realizate de persoanele fizice din diverse surse, cum ar fi activități independente, chirii, dividende, dobânzi, drepturi de autor sau investiții.

Depunerea Declarației Unice este obligatorie pentru persoanele care au venituri din sursele menționate și trebuie să fie depusă anual, de regulă până la data de 25 mai pentru veniturile realizate în anul precedent.

CITEȘTE ȘI: Alertă pentru datornicii la stat. ANAF începe să trimită notificări oficiale

ANAF pregătește controale fiscale în mai multe domenii din România. În unele cazuri vor fi verificați atât patronii, cât și firmele lor