Cum arată astăzi Anna Vissi. Artista iubită de milioane de români continuă să impresioneze la 68 de ani

De: Daniel Matei 10/05/2026 | 00:50
Sursa foto: Instagram
Una dintre cele mai iubite artiste din Grecia, Anna Vissi continuă să atragă toate privirile cu aparițiile sale spectaculoase. La 68 de ani, cântăreața afișează o formă de invidiat și o energie care îi surprinde chiar și pe fanii care o urmăresc de zeci de ani.

Recent, artista a urcat pe scenă în cadrul unor concerte grandioase organizate în Grecia, iar imaginile apărute în presa internațională au stârnit numeroase reacții în mediul online. Îmbrăcată în ținute moderne, cu un look fresh și o atitudine plină de încredere, Anna Vissi demonstrează că timpul pare să fi stat în loc pentru ea.

Presa elenă a remarcat nu doar producțiile impresionante ale concertelor sale, ci și felul în care artista reușește să păstreze aceeași energie care a consacrat-o în urmă cu decenii. Potrivit ProtoThema, show-urile cântăreței au inclus decoruri spectaculoase, zeci de dansatori și au atras zeci de mii de spectatori.

Ce spune Anna Vissi despre intervențiile estetice

Artista a vorbit recent despre subiectul intervențiilor estetice, într-un interviu care a stârnit numeroase reacții în presa elenă.

În cadrul unei apariții în podcastul realizat de Pantelis Toutountzis, artista a fost întrebată direct despre eventuale proceduri estetice. Răspunsul său a fost unul sincer și relaxat, subliniind că nu este adepta exagerărilor și că preferă naturalețea.

„Nu îmi plac exagerările. Sunt fericită că oamenii se întreabă ce am făcut, dar în realitate nu am făcut multe lucruri invazive”, a spus artista, adăugând că apreciază femeile care își păstrează trăsăturile naturale, chiar și odată cu trecerea timpului.

Declarațiile sale au fost preluate și de alte publicații, unde artista a subliniat că își dorește să rămână fidelă propriei imagini și să nu își schimbe radical aspectul: „Nu aș vrea să exagerez, important este să rămân eu însămi”, a explicat ea în aceeași discuție.

În același timp, Anna Vissi a spus că nu o deranjează speculațiile legate de aspectul său, ba chiar le consideră un fel de compliment, deoarece publicul o percepe ca fiind foarte bine întreținută.

„Mă bucur că oamenii cred că am făcut multe lucruri, deși nu este așa. Pentru mine, acesta este cel mai frumos compliment”, a declarat artista.

