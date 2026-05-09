Familia lor se mărește! Fosta Miss Universe și starul NFL au făcut marele anunț

La doar nouă luni după venirea pe lume a fiicei lor, Colette, Olivia Culpo și soțul ei, Christian McCaffrey, au anunțat că familia lor se mărește din nou. Fosta Miss Universe și starul din NFL au ales un moment special pentru vestea emoționantă: chiar ziua de naștere a modelului american.

Anunțul făcut într-o zi specială

Olivia Culpo și Christian McCaffrey au publicat vestea pe Instagram vineri, 8 mai, zi în care modelul a împlinit 34 de ani.

Postarea comună a fost însoțită de imagini realizate în timpul unui picnic relaxat, unde apar cei doi alături de fiica lor de nouă luni, Colette, și câinele familiei, Oliver. În fotografii poate fi observată și o serie de ecografii așezate pe pătură, confirmând că un nou membru urmează să vină în familie. Cei doi au scris în descrierea imaginilor:

„Cel mai frumos cadou de ziua mea ❤️ Baby #2 vine curând ”

Miss Universe și una dintre cele mai urmărite vedete online

Olivia Culpo a devenit cunoscută la nivel internațional după ce a câștigat titlul de Miss Universe 2012, succes care i-a deschis drumul către lumea modei și a divertismentului.

În ultimii ani, ea s-a transformat într-una dintre cele mai populare prezențe din online, colaborând cu branduri importante și construindu-și o comunitate uriașă pe rețelele sociale.

De partea cealaltă, Christian McCaffrey este unul dintre cei mai cunoscuți jucători din NFL și evoluează pentru San Francisco 49ers, fiind considerat unul dintre cei mai apreciați running backs din fotbalul american.

Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în iulie 2025, când au anunțat nașterea fiicei lor printr-o postare comună pe Instagram.

Atunci, Olivia Culpo a publicat mai multe fotografii alb-negru realizate imediat după naștere, iar ulterior a împărtășit și imagini color din acea zi pe Instagram Stories.

Modelul a descris experiența nașterii drept „cea mai înfricoșătoare și cea mai plină de satisfacții experiență dintre toate”.

Olivia Culpo a vorbit sincer despre maternitate

La câteva luni după nașterea fiicei sale, Olivia Culpo a recunoscut că începutul vieții de mamă a venit la pachet și cu multe temeri.

Invitată în podcastul „The Squeeze”, vedeta a povestit că inițial s-a întrebat dacă maternitatea îi va afecta cariera și ritmul vieții profesionale.

„Există cu siguranță o schimbare”, a spus ea. „Fie că vrei sau nu, ai pe cineva care depinde fizic de tine. Așa că nu vreau să îndulcesc lucrurile. Da, este înfricoșător.”

Totuși, Olivia spune că sprijinul primit din partea soțului ei a ajutat-o să găsească echilibrul dintre familie și carieră. Aceasta a explicat:

„Sunt atât de recunoscătoare că îl am pe soțul meu, pentru că, deși continui să muncesc și fac tot ce pot pentru a continua să lucrez și sunt foarte fericită pentru oportunitățile pe care le am”

Vedeta a mărturisit că perspectiva asupra vieții i s-a schimbat complet după apariția copilului.

„Dacă toate acestea ar dispărea, aș mai avea aceeași capacitate, ca acum 10, 12, 15 sau 20 de ani, să mă mobilizez când am pe cineva care chiar are nevoie de mine, adică bebelușul meu? Nu.”

Iar concluzia ei a fost una cât se poate de sinceră:

„Și mi-aș alege copilul de zece ori înaintea oricărui alt lucru.”

Prima sarcină, anunțată tot prin imagini emoționante

Și prima sarcină a fost făcută publică tot pe Instagram, în martie 2025.

„Următorul capitol, maternitatea 🤍”, scria atunci Olivia Culpo într-o postare care includea mai multe fotografii alb-negru de la ședința foto de maternitate.

În imagini, modelul apărea într-o rochie amplă, îngenuncheată și ținând o mână sub burtică, iar într-o altă fotografie privea spre cameră cu mâna sprijinită pe șold.

La aproape un an de la nașterea primului copil, Olivia Culpo și Christian McCaffrey se pregătesc acum pentru un nou capitol din viața lor.

Anunțul a fost primit cu entuziasm de fani, iar imaginile publicate de cei doi au adunat rapid reacții și felicitări din partea urmăritorilor.

CITEȘTE ȘI: Este însărcinată! Celebra actriță de la Hollywood și soțul ei vor deveni părinți pentru prima oară

Actrița Rebel Wilson, mamă pentru a doua oară! Ce nume delicat a ales pentru fiica ei