O fostă cercetătoare NASA spune că a „murit” de trei ori și a văzut același lucru de fiecare dată

De: Daniel Matei 09/05/2026 | 22:50
Ingrid Honkala, o fostă cercetătoare care a colaborat cu NASA și Marina SUA, susține că a trecut prin trei experiențe aproape de moarte de-a lungul vieții și că de fiecare dată a trăit exact aceeași senzație. Povestea ei a devenit virală după ce a fost relatată de mai multe publicații internaționale.

Oceanografa columbiană, în vârstă de 55 de ani, spune că prima experiență a avut loc când avea doar doi ani, după ce a căzut într-un rezervor cu apă rece. Alte două episoade ar fi avut loc la 25 de ani, după un accident de motocicletă, și la 52 de ani, în timpul unei intervenții chirurgicale, potrivit New York Post.

Potrivit lui Honkala, toate cele trei experiențe au avut elemente identice: o stare profundă de calm, dispariția fricii și senzația că „s-a separat” de propriul corp.

„A fost ca și cum aș fi intrat într-un nivel mai profund al realității, dincolo de simțurile noastre fizice”, a spus ea într-un interviu citat de presa internațională.

Fosta cercetătoare afirmă că, în acele momente, s-a simțit „conștiință pură”, înconjurată de lumină, liniște și o senzație puternică de conexiune cu tot ceea ce există. Ea susține că experiențele au făcut-o să creadă că moartea nu reprezintă sfârșitul existenței, ci „o tranziție a conștiinței”.

Honkala a povestit că, după primul episod, nu s-a mai temut niciodată de moarte și că experiențele i-au influențat inclusiv parcursul profesional în știință.

Experiențele aproape de moarte, încă disputate de oamenii de știință

Experiențele aproape de moarte rămân un subiect controversat în comunitatea științifică. Unii cercetători consideră că astfel de viziuni sunt rezultatul reacțiilor chimice din creier în momente de stres extrem sau lipsă de oxigen.

Alții cred însă că aceste relatări ridică întrebări importante despre natura conștiinței și despre posibilitatea existenței ei dincolo de corpul fizic.

Ingrid Honkala și-a descris experiențele și în cartea „Dying To See The Light”, unde vorbește despre legătura dintre spiritualitate și știință. Honkala a mai spus că experiențele prin care a trecut i-au schimbat complet perspectiva asupra vieții și relațiilor cu oamenii. Fosta cercetătoare susține că, după aceste episoade, a devenit mult mai atentă la ideea de compasiune, conexiune umană și echilibru interior, considerând că „totul în univers este interconectat”.

