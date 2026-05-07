Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această performanță

Actrița Shannon Elizabeth, cunoscută publicului din România mai ales pentru rolul său din comedia „American Pie”, a dezvăluit că a câștigat un milion de dolari în prima săptămână după ce și-a făcut cont pe o platformă de conținut pentru adulți.

Vedeta, în vârstă de 52 de ani, spune că prioritatea ei este să își cumpere o locuință, după ce a trecut printr-o perioadă de schimbări personale și locuiește temporar la prieteni.

„Nu am decis încă unde voi locui și dacă voi cumpăra sau voi închiria”, a declarat ea într-un interviu acordat Page Six.

Shannon Elizabeth ar fi încasat peste 1 milion de dolari în prima săptămână pe OnlyFans, sumă provenită din abonamente, mesaje directe și bacșișuri de la fani.

În ciuda controverselor asociate platformei, actrița spune că experiența i-a oferit o relație mai directă cu publicul și mai mult control asupra imaginii sale publice.

Fosta vedetă de la Hollywood afirmă că acest pas reprezintă o schimbare majoră în modul în care își gestionează cariera, după ani în care, spune ea, a simțit că nu a avut control deplin asupra deciziilor profesionale. Pe lângă planurile personale, o parte din venituri ar urma să fie direcționată și către proiectele sale de caritate și fundația pe care o susține.

Actrița și-a făcut cont pe OnlyFans

Actrița a anunțat recent că se alătură platformei OnlyFans, iar acest anunț vine la scurt timp după ce a depus în mod discret actele de divorț de soțul ei, Simon Borchert.

„Divorțul este recent. Ea este proaspăt singură și își lansează contul de OnlyFans mâine dimineață”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru Page Six.

Deși actrița din American Pie, în vârstă de 52 de ani, nu a anunțat public despărțirea, ea a părut să facă aluzie la ruptură într-o postare pe Facebook, în timp ce reflecta asupra „resetărilor” din viața sa.

Shannon Elizabeth a dezvăluit, totuși, că se alătură platformei OnlyFans în încercarea de a prelua controlul asupra propriei imagini publice.

„Mi-am petrecut întreaga carieră lucrând la Hollywood, unde alți oameni controlau narațiunea și rezultatul carierei mele. Acest nou capitol este despre a schimba asta, despre a arăta o latură mai sexy pe care nimeni nu a mai văzut-o și despre a fi mai aproape de fanii mei”, a declarat Elizabeth pentru People.

