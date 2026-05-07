Specialiștii avertizează că un mare oraș din SUA trebuie evacuat cât mai repede. Care este motivul

De: Daniel Matei 07/05/2026 | 22:10
Orașul american New Orleans a ajuns într-un „punct fără întoarcere” din cauza creșterii nivelului mărilor și a schimbărilor climatice, iar relocarea populației ar trebui să înceapă imediat, avertizează cercetătorii.

Potrivit unui studiu citat de The Guardian, sudul statului Louisiana se confruntă simultan cu creșterea nivelului oceanului, eroziunea accelerată a zonelor umede și scufundarea treptată a terenului. În acest ritm, zona metropolitană New Orleans ar putea fi înconjurată complet de apele Golfului Mexic până la sfârșitul secolului.

„În termeni paleoclimatici, New Orleans a dispărut deja; întrebarea este doar cât timp mai are”, a declarat Jesse Keenan, expert în adaptare climatică la Universitatea Tulane și unul dintre autorii studiului.

Sudul statului Louisiana se confruntă cu o creștere a nivelului mării de între trei și șapte metri și cu pierderea a trei sferturi din zonele umede de coastă rămase, ceea ce va determina linia țărmului „să se retragă cu până la 100 km spre interior”, izolând astfel orașele New Orleans și Baton Rouge, potrivit studiului. Cercetarea compară creșterea actuală a temperaturilor globale cu o perioadă similară de încălzire de acum 125.000 de ani, care a dus la o majorare semnificativă a nivelului mării.

Orașul ar urma să rămână izolat de ape

Acest scenariu transformă regiunea în „cea mai vulnerabilă zonă de coastă din lume din punct de vedere fizic”, afirmă cercetătorii, care cer măsuri imediate pentru a pregăti o relocare organizată a populației din New Orleans, un oraș cu aproximativ 360.000 de locuitori, către zone mai sigure.

Louisiana a pierdut deja populație în ultimii ani, iar studiul avertizează că acest fenomen se va accelera într-un mod haotic dacă nu vor fi luate măsuri pentru a face față pericolelor care amenință cel mai mare oraș al statului și comunitățile din jur.

„Deși reducerea emisiilor și combaterea schimbărilor climatice trebuie să rămână prioritatea principală pentru evitarea celor mai grave scenarii, coasta Louisianei a depășit deja, în mod evident, punctul fără întoarcere”, se arată în analiza publicată în revista Nature Sustainability.

Articolul este unul de tip „perspective”, ceea ce înseamnă că oferă o evaluare academică a situației, nu date noi de cercetare.

După uraganul Katrina din 2005, miliarde de dolari au fost investite pentru protejarea orașului New Orleans printr-o vastă rețea de diguri, bariere împotriva inundațiilor și stații de pompare. Cu toate acestea, noul studiu avertizează că amenințările tot mai mari la adresa orașului fac ca aceste sisteme de protecție, care necesită deja modernizări costisitoare, să nu mai poată salva orașul pe termen lung.

