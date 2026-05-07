Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant

Anastasia Soare, cunoscută drept „Regina sprâncenelor” din SUA, a fost prezentă la cursa de Formula 1 Miami Grand Prix. Românca a evenimentul din tribune alături de Lionel Messi și soția sa, Antonela Roccuzzo.

Stabilită încă din anii `90 în Statele Unite ale Americii, Anastasia Soare a fost numită una dintre cele mai bogate românce de peste Ocean. Prezentă constant la evenimente exclusiviste și fondatoare a brandului Anastasia Beverly Hills, românca și-a consolidat statutul de personalitate respectată în industria beauty și nu numai – vezi imagini în galeria foto de ma jos.

Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1

Cea mai recentă apariție a sa la Marele Premiu de Formula 1 de la Miami, unde a urmărit cursa din tribune alături de Lionel Messi și soția acestuia, Antonela Roccuzzo, subliniază modul în care Anastasia Soare a reușit să se „infliltreze” dincolo de industria beauty din SUA, conectându-se cu figuri de prim rand din toate domeniile. Pentru româncă, cursa F1 a reprezentat un moment cu o încărcătură emoțională puternică.

Ea și-a amintit momentele cele ma dragi din copilăria trăită în Constanța. Duminicile petrecute alături de tatăl ei pe stadionul echipei Farul Constanța au reprezentat cele mai dragi momente. Atmosfera tribunei, emoția jocului și bucuria victoriilor (sau dezamăgirea îngrângerilor) au rămas adânc întipărite în memoria ei.

„Crescând în Constanța, tatăl meu era un fan înfocat al echipe FC Farul Constanța. Până la vârsta de 6 ani, una dintre cele mai mari bucurii ale mele era să petrec duminicile cu el pe stadion, urmărind meciurile împreună. Dacă echipa lui câștiga, plecam de pe stadion sărbătorind alături de ceilalți fani pasionați. Dar dacă pierdeau, trebuia să așteptăm până când aproape toată lumea pleca, astfel fanii îl tachinau la nesfârșit pe tatăl meu pentru înfrângere. Fanii fotbalului sunt cu adevărat la nivelul următor. După școală, jucam fotbal cu băieții din cartierul meu. Îmi plăcea jocul, știam toate trucurile, iar faptul că eram gimnastă m-a făcut rapidă, flexibilă și competitivă. Lionel Mesi este pur și simplu cel mai mare jucător din toate timpurile. Este maestru în meseria sa. Mi-a semnat un tricou și am făcut atât de multe fotografii nu doar pentru mine, ci mai ales pentru verii și nepoții mei din România, care sunt mari fani. F1 a devenit de neuitat din atât de multe motive, dar acest moment m-a adus înapoi în acele duminici din copilărie cu tatăl meu pe stadion”, a fost mesajul Anastasiei Soare.

Apariția Anastasiei Soare alături de Lionel Messi și soția sa nu este întâmplătoare. În urmă cu doar 3 luni, Antonela Roccuzzo a fost numită ambasadoar al brandului de cosmetice și produse de make-up fondat de româncă, Anastasia Beverly Hills.

”Suntem foarte mândri să o avem pe Antonela Roccuzzo ca ambasador al mărcii noastre. Ea reprezintă o influență discretă, dar puternică. Este elegantă, cu picioarele pe pământ și consecventă, o persoană care nu caută atenția, ci o câștigă prin valorile sale, stilul său natural și modul în care se dedică familiei și cauzelor pe care le susține. Frumusețea și prezența ei sunt atemporale, iar ea este o adevărată bijuterie”, spunea Anastasia în urmă cu doar câteva luni.

