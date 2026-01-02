Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » David Beckham, la ziua de naștere a Anastasiei Soare. Ce mesaj i-a transmis fostul fotbalist româncei

De: Daniel Matei 03/01/2026 | 00:50
Fostul fotbalist englez David Beckham a fost prezent la petrecerea organizată de Anastasia Soare cu ocazia zilei ei de naștere și i-a transmis cu această ocazie și un mesaj pe rețelele de socializare.

Beckham se numără printre vedetele de talie mondială care sunt apropiate de românca supranumită „Regina Sprâncenelor”, scrie GSP.

Pe 28 decembrie, Anastasia Soare, care a înființat un impediu la Beverly Hills, a împlinit 68 de ani. Românca a organizat o petrecere cu această ocazie, iar printre invitați s-a numărat și David Beckham, care a și postat un mesaj de felicitare pentru Anastasia Soare pe rețelele de socializare.

David Beckham a postat pe Instagram o poză cu Anastasia Soare și cu alți oameni invitați la aniversarea de 68 de ani a româncei. Mesajul fostului fotbalist de la Manchester United, Real Madrid și AC Milan a fost unul scurt: „La mulți ani! Te iubim, Anastasia Soare!”

Românca Anastasia Soare este fondatoarea și CEO-ul companiei „Anastasia Beverly Hills”. Este originară din Constanța, are o avere de peste 800 de milioane de dolari și este o femeie remarcată în industria beauty din Statele Unite ale Americii, fiind recunoscută ca „Regina Sprâncenelor”, mai scrie sursa citată.

Motivul real pentru care Brooklyn Beckham și-a blocat părinții pe Instagram

Problemele din familia fostului fotbalist David Beckham țin prima pagină a tuturor tabloidelor în ultimele săptămâni, iar acum apar noi detalii despre neînțelegerile tot mai mari dintre David și soția sa, Victoria, pe de o parte, și fiul lor, Beckham, de cealaltă parte.

Mai întâi a apărut acuzația că David și Victoria nu-și mai urmăresc fiul cel mare, Brooklyn, pe Instagram. Acest lucru a provocat o reacție furioasă din partea fiului cel mic al cuplului, Cruz, în vârstă de 20 de ani.

După cum întreaga lume știe, problemele din familia Beckham au apărut încă de când Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a întâlnit-o pe Nicola Peltz, în vârstă de 30 de ani, o actriță americană aspirantă și fiica miliardarului Nelson Peltz. Iar când Nicola a acceptat cererea în căsătorie a lui Brooklyn, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Nicola a fost extrem de ofensată când Victoria a promis că îi va crea rochia de mireasă, dar apoi nu a reușit să vină cu rochia perfectă.

Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care a aprins scandalul

Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady Gaga

