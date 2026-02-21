Acasă » Știri » Ce modificări poți face în apartament fără să ai nevoie de autorizație. Ce prevede legea

Ce modificări poți face în apartament fără să ai nevoie de autorizație. Ce prevede legea

21/02/2026 | 15:39
Modificările pe care le poți face apartamentului

Atunci când vrei să faci modificări în locuință, este important să știi că nu toate lucrările necesită autorizație de construire. Legislația din România permite anumite intervenții minore, atât timp cât acestea nu afectează structura clădirii, aspectul exterior sau siguranța imobilului.

Printre lucrările care pot fi realizate fără autorizație se numără cele de întreținere și reparații obișnuite. De exemplu, poți schimba ușile și ferestrele, cu condiția să păstrezi aceleași dimensiuni ale golurilor existente. De asemenea, sunt permise lucrările de renovare interioară, cum ar fi vopsirea pereților, schimbarea pardoselii, montarea gresiei sau faianței ori alte finisaje care nu modifică structura locuinței.

Tot fără autorizație pot fi făcute reparații la acoperiș sau terasă, dacă nu schimbi forma sau materialele inițiale. În aceeași categorie intră și lucrările la instalațiile interioare, precum înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare sau de încălzire, dar și montarea aparatelor de aer condiționat sau a centralelor termice, atât timp cât nu afectează fațada sau structura clădirii.

Proprietarii riscă amenzi mari

Compartimentările interioare realizate din materiale ușoare, care nu implică modificarea pereților de rezistență, sunt și ele permise fără autorizație. Acestea includ, de exemplu, montarea unor pereți din rigips pentru reorganizarea spațiului interior.

În plus, sunt acceptate lucrările de întreținere la exterior, precum reparațiile minore ale finisajelor sau refacerea unor elemente deteriorate, dacă se păstrează același aspect al clădirii.

Este esențial de știut că orice intervenție care modifică structura de rezistență, fațada, dimensiunea sau destinația construcției necesită autorizație. În lipsa acesteia, proprietarii riscă amenzi mari și pot fi obligați să readucă locuința la forma inițială.

În cazul apartamentelor, este recomandat să anunți și asociația de proprietari înainte de a începe lucrările, mai ales dacă acestea implică zgomot sau intervenții la instalațiile comune. Chiar dacă nu este necesară autorizația de construire, unele modificări pot necesita acordul vecinilor sau respectarea unor reguli interne ale imobilului.

