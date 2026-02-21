Acasă » Exclusiv » Neculai Stanciu, verdict fără milă! Oana Roman și Andreea Bălan, desființate la capitolul stil: „Nu ai voie să exiști în spațiu public dacă tu nu ești pusă la punct”

Neculai Stanciu, verdict fără milă! Oana Roman și Andreea Bălan, desființate la capitolul stil: „Nu ai voie să exiști în spațiu public dacă tu nu ești pusă la punct”

De: roxana tudorescu 21/02/2026 | 17:02
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Invitat în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Neculai Stanciu a desemnat cele mai prost îmbrăcate vedete din România. Celebrul designer a vorbit fără filtre despre greșelile pe care majoritatea le fac și nu a avut milă. Am primit totuși și numele celei mai bine îmbrăcate vedete din România. Nimeni nu a scăpat de verdict!

Neculai Stanciu face valuri în mediul online cu transparența pe care o are atunci când vine vorba de tendințe, greșeli majore în modă și aparițiile vedetelor noastre. Sinceritatea lui i-a adus și câteva ”block-uri” de la divele deranjate, printre care și una dintre cele două menționate drept cele mai prost îmbrăcate. Despre cine să fie oare vorba? Le cunoști foarte bine pe amândouă!

Neculai Stanciu a comentat ținutele de la Balul Bridgerton și a oferit note de la 1-5 în emisiunea Cancan Exclusiv care poate fi urmărită mâine, 22 februarie, începând cu ora 18:00 pe YouTube Cancan. Mai mult, el a vorbit despre trendurile obsesive apărute în rândul influencerilor precum matcha, UGG-urile pentru femei și bărbați, dar și influența proastă pe care Andreea Bostănică o are asupra noii generații.

Verdict sincer: cele mai prost îmbrăcate vedete din România

Vedetele noastre se întrec în apariții, brand-uri și ținute care să le fure ochii fanilor, dar unele dau greș în încercarea de a fi țiplă. Sunt multe din categoria celor care nu au învățat încă cum să asorteze o fustă cu un top așa cum trebuie, dar avem două câștigătoare: cele care au reușit să devină cele mai prost îmbrăcate vedete din România. Din păcate, Oana Roman și Andreea Bălan mai au de lucrat când vine vorba de acest capitol.

„Oana Roman, am zis de ea, pentru că din păcate nu reușește să poarte niște de produse care să-i complimenteze silueta și eu ca specialist de fiecare dată am spus că orice silueta poate fi îmbrăcată. Faptul că spui că ești filiformă sau faptul că spui că ai o siluetă curvy, plus size, folosești acest pretext pentru că ești prost îmbrăcat, nu stă în picioare, pentru că orice siluetă poate fi îmbrăcată.”, a spus Neculai Stanciu.

Oana Roman a primit verdictul
Oana Roman a primit verdictul

Andreea Bălan, supărată pe designer

După cum vă spuneam, vizibil deranjată de opinia lui Neculai Stanciu, Andreea Bălan l-a blocat pe designer. Invitatul nostru ne-a spus clar: vedetele trebuie să își asume că aparițiile lor sunt atent analizate și trebuie să fie bine puse la punct! Andreea Bălan nu a primit notă de trecere, din păcate.

„Andreea Bălan m-a și blocat pentru faptul că i-am spus că mi-ar plăcea cumva să ia din spate din anii 2000, că ea este artista anilor 2000, din spate niște referințe și să le aducă în prezent. S-a dus într-o zonă din asta foarte feminină ladylike și nu poate să o susțină. Și argumentele în momentul în care ne susținem o ținută nu trebuie să fie legate de câți bani am dat pe produs. Pentru că poți să-ți iei un produs din mass market și să-ți complimenteze silueta și poți să-ți iei un produs de la, nu știu ce, casă de modă și să nu te avantajeze. Despre asta e vorba. Adică nu ai voie să exiști în spațiu public dacă tu nu ești pusă la punct cu tot ceea ce înseamnă aparițiile tale. Despre asta este vorba. Și ce e mai grav, că multe dintre ele lucrează cu stiliști. Și dacă stiliștii le îmbracă așa și ies pe stradă, sau merg la evenimente…”, a mai spus designerul.

Andreea Bălan l-a blocat pe designer
Andreea Bălan l-a blocat pe designer

Totuși, avem și o vedetă care chiar dacă nu este cea mai bine îmbrăcată din România, este foarte aproape de acel titlu. Momentan, designerul Neculai Stanciu nu poate oferi locul 1 nimănui, așa că Inna rămâne aproape cea mai bine îmbrăcată vedetă de la noi.

„Poate să zic Inna că cumva are niște referințe din afară și cumva faptul că ea călătorește. Da, dar nu cea mai bine. Aș spune mai degrabă că e preocupată de zona asta și cumva este atentă la ce poartă. Plus că are o echipă, a înțeles că nu se pricepe și apelează la o echipă.”, a mai spus Neculai Stanciu.

Inna este aproape cea mai bine îmbrăcată vedetă
Inna este aproape cea mai bine îmbrăcată vedetă

VEZI ȘI: Andreea Bălan a explicat cum a ajuns să stea la masa juriului Eurovision România 2026: „Asta pe culoarul meu”

NU RATA: Catinca Zilahy, adevărul despre relația cu Oana și tensiunile din familie, înainte de divorțul lui Petre Roman de Mioara: „Liniște adevărată n-am avut niciodată”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mădălina Bellariu rupe tăcerea, după ce a fost comparată cu Mădălina Ghenea. Zvonul care o urmărește de ani de zile
Exclusiv
Mădălina Bellariu rupe tăcerea, după ce a fost comparată cu Mădălina Ghenea. Zvonul care o urmărește de ani…
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am rămas amici!”
Exclusiv
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am rămas amici!”
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în...
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore
Adevarul
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat...
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump
Digi 24
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fanii au pus „tunurile” pe Mihai Bobonete, după ce i-a dat Golden Buzz pensionarei Doina Andronachi! ...
Fanii au pus „tunurile” pe Mihai Bobonete, după ce i-a dat Golden Buzz pensionarei Doina Andronachi! „Rușine! Ar trebui să dispară din juriu”
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să ...
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să o faci lunar
S-au despărțit în cel mai mare secret! Sportivul și iubita lui actriță și-au spus „Adio!”: ...
S-au despărțit în cel mai mare secret! Sportivul și iubita lui actriță și-au spus „Adio!”: „Sunt singur”
Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul
Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit
Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o ...
Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o de cadouri și i-a pus un sicriu la poartă
Vezi toate știrile
×