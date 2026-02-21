Elena Merișoreanu s-a accidentat și a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit? „La mine stă treaba foarte rău”

Elena Merișoreanu face ce face și dă de necaz. Recent, artista de muzică populară a suferit un nou accident și a ajuns pe mâinile medicilor. Totul s-a întâmplat chiar înaintea unui eveniment important din viața ei. Așa că vedeta nu și-a permis să stea prea mult la pat. Ce a pățit de această dată Elena Merișoreanu?

Elena Merișoreanu a dat, din nou, de necaz! Recent, vedeta a avut parte de un nou accident. Mai exact, din neatenție, aceasta a căzut și s-a ales cu o fractură la gleznă. A ajuns pe mâinile medicilor și a avut nevoie de ceva timp de recuperare.

Însă, interpreta de muzică populară nu și-a permis să stea prea mult pe tușă, căci totul s-a întâmplat înaintea unui eveniment important, botezul celui de-al doilea strănepot.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, deocamdată stau bine cu sănătatea. Am avut o fractură la gleznă, un butuc așa pe picioare, ce să fac. Am căzut și mi-am făcut o entorsă. Trece, toate trec. Sunt fericită, mi-am botezat al doilea strănepot, așa că pentru mine este cea mai mare bucurie zic eu.”, a declarat Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu: „La mine stă treaba foarte rău”

Deși peste micul accident a trecut repede, Elena Merișoreanu are alte supărări. Vedeta este revoltată de scumpirile din ultima perioadă. De la facturi și produse, toate s-au scumpit, iar artista este supărată de prețurile ridicate.

„La mine stă treaba foarte rău. N-am plătit atât de mult în viața mea. Enorm de scumpe sunt. Toate au luat-o razna. Atâtea scumpiri în toate domeniile nu se poate. Facturile au luat-o razna, produsele stricte, absolut tot. Eu merg mult prin provincie, dar vreau să spun că lumea o duce rău de tot. Asta e, ce să fac”, a mai spus Elena Merișoreanu.

