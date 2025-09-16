Elena Merișoreanu, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit artista: „E foarte dureroasă”

Ultima perioadă a fost destul de grea pentru Elena Merișoreanu. Artista s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate și a ajuns în repetate rânduri pe mâinile medicilor. Deși acum se simte puțin mai bine, încă nu a scăpat de drumurile la spital. Ce se întâmplă cu artista?

De mai bine de trei săptămâni, Elena Merișoreanu se confruntă cu dureri acute și stări de rău. Cântăreața a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, iar diagnosticul primit a fost: otită. Boala s-a dezvoltat la una dintre urechi și i-a dat bătăi mari de cap.

Iar când a crezut că tot ce e mai rău a trecut, fix atunci au început problemele și mai mari. Infecția s-a extins și la cealaltă ureche și a adus un nou calvar. Elena Merișoreanu a ajuns, din nou, de urgență la spital.

„Aproape trei săptămâni, dacă nu mai bine m-am vindecat la una (n.r. ureche), bineînțeles, cu tratamente serioase și s-a mutat la cealaltă, iar acum fac tratament pentru cealaltă ureche, dar să știi că nu am avut în viața mea otită, dar e foarte dureroasă. Nu auzeam și vă dați seama, unde mă duceam, trebuia să aud orchestra. E foarte neplăcut”, a declarat Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Elena Merișoreanu, numeroase drumuri la medic

Deși acum știe la ce să se aștepte, Elena Merișoreanu încă stă cu teamă și face vizite frecvente la medic. Artista își dorește să scape cât mai repede de această problemă, așa că urmează cu sfințenie indicațiile specialistului.

Situația a început să se îmbunătățească, însă aceasta nu și-a recăpătat în întregime auzul. În prezent urmează un tratament și merge periodic la control. Este pentru prima dată când artista se confruntă cu această problemă și mărturisește că nu își imagina că poate aduce asemenea dureri.

„Acum sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt pe calea cea bună și sper să fie bine (…) Mă duc tot timpul (n.r. la doctor), să mă vadă, să mă controleze, pentru că îmi pune niște picături și îmi bagă o fașă în ureche, ca să țină, probabil cu medicamente, ce pun ei acolo”, a mai spus cântăreața.

