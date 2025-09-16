Zvonurile s-au confirmat! Cântărețul din România i-a spus „Adio!” iubitei, după o relație de 5 ani

Un alt cuplu din showbiz și-a spus adio. După cinci ani de relație, artistul și cea care urma să îi devină soție au decis să rupă relația. Este vorba despre Cezar Ouatu și Raluca Jurcă. Zvonurile unei despărțiri circulă de multă vreme, însă abia acum au fost și confirmate.

Încă de la începutul acestui an, CANCAN.RO semnala o posibilă despărțire între Cezar Ouatu și Raluca Jurcă (Vezi mai multe detalii AICI). La vremea respectivă, cei doi șterseseră pozele de cuplu din mediul online și nu se mai urmăreau pe rețelele sociale. Ei bine, acum, la luni distanță a venit și confirmarea oficială a despărțirii.

Recent, Cezar Ouatu a decis să pună capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea. Se pare că el și Raluca Jurcă nu mai formează un cuplu de nouă luni, însă până acum și-au dorit să țină totul secret. Probabil perioada de după separare a fost destul de grea pentru ambii, așa că și-au dorit să treacă în liniște peste acest moment.

„Din respect pentru viața privată a fiecăruia, confirm că de 9 luni am ales să mergem pe drumuri separate!”, a declarat Cezar Ouatu, potrivit spynews.ro.

Întrebat și cum se simte de când nu mai formează un cuplu cu celebrul make-up artist, artistul nu a vrut să ofere prea multe detalii. Acesta a precizat însă că acum este bine și este fericit.

„Eu sunt bine, fericit!”, a mai spus Cezar Ouatu.

Trebuiau să ajungă în fața altarului

Despărțirea celor doi a venit ca un șoc pentru fani, mai ales pentru că în curând Cezar Ouatu și Raluca Jurcă ar fi trebuit să ajungă în fața altarului. Cererea în căsătorie a avut loc anul trecut, în Grecia, într-un cadru de poveste, iar artistul se arăta cât se poate de încântat.