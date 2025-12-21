Cine e bărbatul care o susține pe Mihaela Rădulescu, după moartea mamei? Apropiatul i-a fost alături și la Pro TV

Mihaela Rădulescu trece printr-unul dintre cei mai grei ani din viața sa, marcat de pierderi personale profunde. După moartea tragică a partenerului său de viață, Felix Baumgartner, în urma unui accident de parapantă, prezentatoarea se confruntă acum și cu pierderea mamei sale, Marilena Țiganu.

În aceste momente dificile, unul dintre apropiații săi cei mai de încredere i-a fost alături: Cristi Bozgan, cunoscut publicului larg pentru participarea și ulterior pentru prezentarea emisiunii „Ferma” de la Pro TV, alături de Mihaela.

Cristi Bozgan îi este alături Mihaelei Rădulescu

Cristi Bozgan, care a colaborat cu Mihaela Rădulescu în 2020 la „Ferma”, a demonstrat prin gestul său că legăturile profesionale se pot transforma în relații apropiate și durabile. În ciuda faptului că ambii s-au concentrat pe proiectele lor personale în ultimii ani, Bozgan nu a ezitat să fie prezent la înmormântarea Marilenei Țiganu, oferind astfel un sprijin moral important Mihaelei și familiei sale.

Înmormântarea Marilenei Țiganu va avut loc astăzi și va fi înmormântată alături de tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu, care a trecut în neființă în 2014. Capela unde au avut loc ritualurile funerare a devenit un loc de liniște, în care apropiații au putut să-și exprime durerea și să aducă un ultim omagiu Marilenei.

Pentru Mihaela, anul 2025 a fost unul deosebit de dificil. Pe lângă pierderea partenerului ei într-un accident neașteptat, moartea mamei a venit să adâncească sentimentul de singurătate și durere. Într-un astfel de context, sprijinul celor apropiați capătă o valoare incomensurabilă, iar prezența lui Cristi Bozgan la evenimentul funerar a fost un gest de solidaritate și de prietenie.

Înainte de a păși în lumina reflectoarelor și de a deveni co-prezentator al Mihaelei Rădulescu la emisiunea „Ferma”, Cristi Bozgan trăia departe de ochii publicului și nu era deloc familiarizat cu lumea televiziunii. Astăzi, lucrurile s-au schimbat radical: camerele de filmat par să-i fie cele mai bune tovarășe. Deși nu mai prezintă nicio emisiune, Bozgan a făcut pasul în actorie, alăturându-se distribuției serialului „Clanul” de la Pro TV.

CE A APĂRUT LA CĂPĂTÂIUL MARILENEI, MAMA MIHAELEI RĂDULESCU? IMAGINI TULBURĂTOARE DE LA PRIVEGHI

CITEŞTE ŞI: Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale