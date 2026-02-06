Prognoza meteo azi, 6 februarie 2026. Iașiul rămâne în frig cu doar 2°C, în timp ce Timișoara se bucură de 13 grade

Prognoza meteo azi, 6 februarie 2026. Meteorologii anunță că vremea generală în România va fi răcoroasă în multe zone, cu valori termice ce rămân apropiate de normalul perioadei și posibile precipitații slabe în anumite regiuni. Temperaturile vor varia semnificativ de la nord-vest spre sud-est, iar cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a teritoriului.

Vremea în România

Pe 6 februarie, România va avea o vreme predominant înnorată și răcoroasă în cea mai mare parte a teritoriului, cu temperaturi ușor mai ridicate în vest și pe litoral și mai scăzute în nord-est și în zonele montane. Precipitațiile vor fi slabe și localizate. Vântul va sufla moderat, iar disconfortul termic va fi resimțit mai ales dimineața și seara.

Nord și Vest

În nordul și vestul țării vremea va fi relativ blândă pentru începutul lui februarie, cu maxime ceva mai ridicate comparativ cu alte regiuni. În orașe ca Oradea sau Satu Mare, temperaturile se vor apropia de 10–12 °C, iar cerul va fi predominant parțial noros sau acoperit fără fenomene meteo severe anunțate.

Sud și Sud-Est

Regiunea de sud și sud-est (inclusiv Oltenia și Muntenia) va avea o vreme mai blândă, dar și mai umedă. În orașe precum Craiova și București, cerul va fi în general noros, cu posibile ploi slabe pe alocuri, iar temperaturile se vor situa între 5 și 8 °C.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și zona sud-vestică, vremea va fi caracterizată de cer predominant înnorat și temperaturi de 6–9 °C, cu posibilitate de ploaie slabă local. Vântul va sufla moderat, iar disconfortul termic va fi resimțit mai ales dimineața și seara.

Est și Nord-Est

În zonele de est și nord-est, inclusiv Moldova, cerul va fi mai mult noros, cu temperaturi ușor mai scăzute, în general între 2 și 7 °C. În unele locuri pot apărea precipitații slabe, sub formă de ploaie sau burniță.

Centrul țării și Zona Carpaților

Regiunea centrală și zonele montane vor fi reci și cu posibilă ceață sau ninsori slabe la altitudini mari. Temperaturile vor fi mai scăzute în depresiuni și în Munții Carpați, unde se poate menține un strat subțire de zăpadă și maxima va fi în jurul 0–4 °C.

Dobrogea și Zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi mai blândă decât în restul țării — de exemplu în Constanța temperatura se va apropia de 8 °C, cerul fiind parțial noros cu vânt moderat și fără precipitații semnificative anunțate.

Vremea în marile orașe

Iată cum se anunță vremea mâine în principalele orașe:

București: cer noros, 5–7 °C, posibilitate de ploaie slabă.

Cluj-Napoca: maximă în jur de 7 °C, cer în mare parte acoperit.

Timișoara: temperatură în jur de 12–13 °C, cer parțial noros.

Iași: vreme rece, 2–5 °C, cer predominant noros.

Craiova: 6–8 °C, cer noros, umiditate ridicată.

Constanța: 8 °C, cer parțial noros, vânt moderat.

Brașov: vreme rece, temperaturi mai joase față de restul orașelor, cu valori în jur de 2–4 °C și cer acoperit.

