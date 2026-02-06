Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 6 februarie 2026. Iașiul rămâne în frig cu doar 2°C, în timp ce Timișoara se bucură de 13 grade

Prognoza meteo azi, 6 februarie 2026. Iașiul rămâne în frig cu doar 2°C, în timp ce Timișoara se bucură de 13 grade

De: Paul Hangerli 06/02/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 6 februarie 2026. Iașiul rămâne în frig cu doar 2°C, în timp ce Timișoara se bucură de 13 grade
Prognoza meteo, sursa- freepik.com

Prognoza meteo azi, 6 februarie 2026. Meteorologii anunță că vremea generală în România va fi răcoroasă în multe zone, cu valori termice ce rămân apropiate de normalul perioadei și posibile precipitații slabe în anumite regiuni. Temperaturile vor varia semnificativ de la nord-vest spre sud-est, iar cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a teritoriului.

Vremea în România

Pe 6 februarie, România va avea o vreme predominant înnorată și răcoroasă în cea mai mare parte a teritoriului, cu temperaturi ușor mai ridicate în vest și pe litoral și mai scăzute în nord-est și în zonele montane. Precipitațiile vor fi slabe și localizate. Vântul va sufla moderat, iar disconfortul termic va fi resimțit mai ales dimineața și seara.

 Nord și Vest

În nordul și vestul țării vremea va fi relativ blândă pentru începutul lui februarie, cu maxime ceva mai ridicate comparativ cu alte regiuni. În orașe ca Oradea sau Satu Mare, temperaturile se vor apropia de 10–12 °C, iar cerul va fi predominant parțial noros sau acoperit fără fenomene meteo severe anunțate.

Sud și Sud-Est

Regiunea de sud și sud-est (inclusiv Oltenia și Muntenia) va avea o vreme mai blândă, dar și mai umedă. În orașe precum Craiova și București, cerul va fi în general noros, cu posibile ploi slabe pe alocuri, iar temperaturile se vor situa între 5 și 8 °C.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și zona sud-vestică, vremea va fi caracterizată de cer predominant înnorat și temperaturi de 6–9 °C, cu posibilitate de ploaie slabă local. Vântul va sufla moderat, iar disconfortul termic va fi resimțit mai ales dimineața și seara.

Est și Nord-Est

În zonele de est și nord-est, inclusiv Moldova, cerul va fi mai mult noros, cu temperaturi ușor mai scăzute, în general între 2 și 7 °C. În unele locuri pot apărea precipitații slabe, sub formă de ploaie sau burniță.

Centrul țării și Zona Carpaților

Regiunea centrală și zonele montane vor fi reci și cu posibilă ceață sau ninsori slabe la altitudini mari. Temperaturile vor fi mai scăzute în depresiuni și în Munții Carpați, unde se poate menține un strat subțire de zăpadă și maxima va fi în jurul 0–4 °C.

Dobrogea și Zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi mai blândă decât în restul țării — de exemplu în Constanța temperatura se va apropia de 8 °C, cerul fiind parțial noros cu vânt moderat și fără precipitații semnificative anunțate.

Vremea în marile orașe

Iată cum se anunță vremea mâine în principalele orașe:

București: cer noros, 5–7 °C, posibilitate de ploaie slabă.

Cluj-Napoca: maximă în jur de 7 °C, cer în mare parte acoperit.

Timișoara: temperatură în jur de 12–13 °C, cer parțial noros.

Iași: vreme rece, 2–5 °C, cer predominant noros.

Craiova: 6–8 °C, cer noros, umiditate ridicată.

Constanța: 8 °C, cer parțial noros, vânt moderat.

Brașov: vreme rece, temperaturi mai joase față de restul orașelor, cu valori în jur de 2–4 °C și cer acoperit.

CITEȘTE ȘI :  -20 grade Celsius în aceste orașe din România. Pe ce dată vine iarna cu adevărat, conform meteorologilor Accuweather

ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România. Care sunt zonele lovite de crivăț

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit inima căpitanului FCSB
Știri
Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit inima căpitanului…
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 8 = 0, mutând un singur băț
Știri
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 8 = 0, mutând un singur băț
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani
Gandul.ro
Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită...
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
Click.ro
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Digi 24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită...
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
Digi24
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că...
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani
Gandul.ro
Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit ...
Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit inima căpitanului FCSB
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 8 = 0, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 8 = 0, mutând un singur băț
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct la Neatza: ”Pare neîmbrăcată”
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct la Neatza: ”Pare neîmbrăcată”
De la cowboy și ghiuluri până la tatuaje – misterul semnului dolarului care ne urmărește peste tot
De la cowboy și ghiuluri până la tatuaje – misterul semnului dolarului care ne urmărește peste tot
Pe ce dată va fi marea finală Power Couple 2026. Ce se întâmplă cu Survivor și Chefi la Cuțite. ...
Pe ce dată va fi marea finală Power Couple 2026. Ce se întâmplă cu Survivor și Chefi la Cuțite. Decizia postului Antena 1
Cătălin Măruță, la Survivor?! Dat afară de la Pro TV, faimosul prezentator a dat răspunsul
Cătălin Măruță, la Survivor?! Dat afară de la Pro TV, faimosul prezentator a dat răspunsul
Vezi toate știrile
×