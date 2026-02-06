Acasă » Știri » Dieta recomandată de Dr. Cezar pentru reducerea ficatului gras. Regulile sunt simple

Dieta recomandată de Dr. Cezar pentru reducerea ficatului gras. Regulile sunt simple

06/02/2026
Dieta recomandată de Dr. Cezar pentru reducerea ficatului gras. Regulile sunt simple
Dr. Cezar, sursa- captură social media canalul Doctor Cezar

Ficatul gras afectează tot mai multe persoane, dar soluțiile ar putea fi mai simple decât par. Dr. Cezar explică mecanismul prin care apare depunerea de grăsime la nivel hepatic și de ce, contrar credințelor populare, anumite grăsimi pot ajuta la refacerea ficatului. Medicul oferă și recomandări privind dieta, stilul de viață și suplimentele care pot susține sănătatea ficatului.

Dr. Cezar: „Grăsimea de pe ficat nu provine din grăsimea consumată”

„Mai multe grăsimi sănătoase în alimentație te pot ajuta să scapi de grăsimea de pe ficat. Iată cum! Grăsimea de pe ficat nu provine din grăsimea pe care o consumi, ci ficatul o produce singur din glucoză și aminoacizi atunci când mănânci mai mult decât e nevoie”, explică Dr. Cezar.

Conform medicului, ficatul transformă excesul de carbohidrați și proteine în grăsime atunci când organismul primește mai multă energie decât poate consuma. De aceea, una dintre cele mai eficiente metode de reducere a grăsimii hepatice e ajustarea alimentației și reducerea surplusului caloric.

Ce este ficatul gras și de ce apare

Ficatul gras, cunoscut medical drept steatoză hepatică, apare atunci când grăsimea se acumulează în celulele ficatului. Afecțiunea poate apărea atât la persoanele care consumă alcool, cât și la cele care nu consumă, fiind frecvent asociată cu alimentație dezechilibrată, exces de zahăr și carbohidrați rafinați, sedentarism, obezitate, diabet și rezistență la insulină.

În stadiile incipiente, boala e reversibilă, iar schimbările alimentare pot avea un impact major asupra evoluției acesteia.

De ce grăsimile sănătoase pot ajuta ficatul

Specialiștii explică faptul că grăsimile nesaturate, precum cele mononesaturate și polinesaturate, pot reduce inflamația și pot susține metabolismul lipidic. Acestea contribuie la reglarea colesterolului, îmbunătățesc sensibilitatea la insulină și pot ajuta la reducerea depunerilor de grăsime la nivel hepatic.

Grăsimile benefice pot fi găsite în ulei de măsline extravirgin, avocado, nuci, migdale și alune, semințe de in și chia, pește gras precum somon, sardine sau macrou.

Dieta recomandată de Dr. Cezar pentru reducerea ficatului gras

Dr. Cezar susține că reducerea carbohidraților poate ajuta ficatul să își consume depozitele de grăsime. „Ca să scapi de ficatul gras, renunță cel puțin o perioadă la carbohidrați, consumă proteine cu moderație și mai multe grăsimi și fibre, adică o dietă keto și fă post intermitent”, afirmă medicul.

Dietele cu aport redus de carbohidrați pot reduce nivelul glicemiei și al insulinei, ceea ce determină organismul să folosească grăsimea acumulată drept sursă de energie. În paralel, fibrele ajută digestia și mențin senzația de sațietate.

Ce grăsimi trebuie evitate

În timp ce unele grăsimi sunt benefice, altele pot agrava afecțiunea hepatică. Medicii recomandă evitarea grăsimilor trans din produse ultraprocesate și fast-food, a excesului de grăsimi saturate din carne grasă și mezeluri, a zahărului adăugat și băuturilor îndulcite, precum și a consumului de alcool.

Acestea favorizează inflamația și acumularea suplimentară de grăsime în ficat.

Suplimentele care pot susține sănătatea ficatului

Pe lângă dietă și stil de viață, Dr. Cezar recomandă și anumite suplimente care pot sprijini funcția hepatică. „Pe lângă asta, ia și niște suplimente ca să-ți ajuți ficatul: fosfolipide esențiale, silimarină, colină, săruri biliare, oțet de mere”, precizează medicul.

În plus, literatura medicală menționează și alte suplimente utilizate frecvent pentru susținerea ficatului: Omega-3 (ajută la reducerea grăsimii hepatice și a inflamației), Vitamina E (antioxidant puternic), N-acetilcisteină (sprijină detoxifierea hepatică), extract de turmeric și anghinare (pot susține digestia și funcția biliară), complex de vitamine B și minerale (sprijină procesele metabolice ale ficatului).

Specialiștii subliniază că suplimentele trebuie utilizate doar ca suport, nu ca substitut pentru tratamentul medical.

Reguli simple pentru un ficat sănătos

Medicii recomandă adoptarea unui stil de viață echilibrat, care să includă alimentație bazată pe produse naturale și neprocesate, consum crescut de legume, fibre și grăsimi sănătoase, activitate fizică regulată, menținerea unei greutăți corporale normale, reducerea zahărului și a alimentelor ultraprocesate.

Ficatul gras e o afecțiune tot mai frecventă, dar poate fi controlată prin schimbări corecte ale stilului de viață. Recomandările Dr. Cezar evidențiază faptul că problema nu e consumul de grăsimi în sine, ci excesul de calorii și carbohidrați. Alegerea grăsimilor sănătoase, reducerea zahărului și susținerea ficatului prin suplimente potrivite pot contribui la refacerea funcției hepatice și la prevenirea complicațiilor pe termen lung.

CITEȘTE ȘI: Ouăle cresc colesterolul? Dr. Mihail Pautov ne lămurește situația definitiv

 Prof. Dr. Mircea Beuran avertizează. Care sunt cele trei cauze care explică aproape 95% dintre cazurile de pancreatită acută

