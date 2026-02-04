Prof. Dr. Mircea Beuran avertizează. Care sunt cele trei cauze care explică aproape 95% dintre cazurile de pancreatită acută

Pancreatita acută e una dintre afecțiunile digestive care pot debuta violent și pot pune viața în pericol. Specialiștii atrag atenția asupra principalilor factori declanșatori. Profesorul doctor Mircea Beuran subliniază că, deși există multe cauze posibile, majoritatea cazurilor sunt generate de trei elemente majore. „Suntem într-o paletă diversificată a cauzelor de a declanșa, dar aș atrage atenția pentru măcar trei factori: suferințele biliare, consumul de alcool și moștenirea genetică. Deci frecvența celor trei adunate înseamnă aproape 90-95% din cauze. Deci marea majoritate a pancreatitelor se distribuie între suferință biliară și consum de alcool.” Pornind de aici, medicii spun că prevenția și depistarea la timp pot face diferența între o evoluție ușoară și una severă.

Consumul de alcool – unul dintre cei mai agresivi factori

Consumul excesiv de alcool stă la baza a aproximativ 30-35% dintre cazurile de pancreatită acută. Specialiștii explică că alcoolul atacă direct celulele pancreasului, afectându-le funcționarea normală și determinând activarea prematură a enzimelor digestive chiar în interiorul glandei. Normal, aceste enzime devin active abia după ce ajung în intestin, însă în cazul inflamației pancreatice încep să digere propriul țesut pancreatic.

Deși mecanismul exact nu e complet cunoscut, cercetările arată că alcoolul reduce fluxul sanguin către pancreas și produce stres oxidativ, ceea ce duce la distrugerea celulară. Episoadele de pancreatită pot apărea atât după consumul cronic de alcool, cât și după ce bei o cantitate mare într-un timp scurt, mai ales dacă există și alți factori de risc.

Pacienții diagnosticați cu pancreatită de origine alcoolică au adesea forme mai severe ale bolii și un risc crescut de complicații. Renunțarea la alcool după un episod acut reduce semnificativ riscul de recurență și de evoluție către pancreatită cronică.

Litiaza biliară – cauza medicală cea mai frecventă

Suferințele biliare, în special litiaza biliară, sunt cea mai frecventă cauză diagnosticată medical. Pietrele formate în vezica biliară pot migra către canalele biliare și pot bloca deschiderea ductului pancreatic în intestinul subțire. Când apare blocajul, sucurile digestive produse de pancreas nu mai pot fi eliminate, ceea ce duce la activarea enzimelor digestive în interiorul organului.

Inflamația se agravează și din cauza refluxului bilei în canalul pancreatic – fenomen care irită țesutul glandular și înrăutățește procesul inflamator. Nu doar calculii mari pot provoca pancreatită, ci și particulele foarte mici sau așa-numitul nisip biliar. Identificarea timpurie a litiazei biliare și tratamentul acesteia – care poate include intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea vezicii biliare – sunt esențiale pentru a preveni reapariția bolii.

Moștenirea genetică – factorul invizibil care crește vulnerabilitatea

Predispoziția genetică e un alt factor important în apariția pancreatitei, chiar dacă e mai frecvent asociată formelor cronice ale bolii. Anumite mutații genetice influențează modul în care enzimele pancreatice sunt activate și controlate, crescând riscul inflamației. Printre cele mai studiate se numără mutațiile genei PRSS1, implicată în reglarea activității enzimelor digestive.

Persoanele cu antecedente familiale de pancreatită pot prezenta o susceptibilitate mai mare la această afecțiune, chiar și fără alte cauze evidente. Factorii genetici pot acționa independent sau pot amplifica efectele alcoolului ori ale blocajelor biliare. De asemenea, mutațiile genelor SPINK1 sau CFTR sunt asociate cu un risc crescut de episoade repetate sau forme mai severe.

Alți factori medicali declanșatori

Pe lângă cele trei cauze principale, există și alți factori care pot contribui la apariția pancreatitei.

Nivelurile extrem de ridicate ale trigliceridelor din sânge, de peste 1000 mg/dL, afectează circulația pancreatică și pot declanșa activarea enzimelor digestive. Anumite medicamente – precum unele tratamente imunosupresoare sau anticonvulsivante – pot provoca inflamația pancreasului. Intervențiile medicale precum ERCP, o procedură utilizată pentru diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor biliare, pot declanșa uneori pancreatita ca reacție adversă.

Traumatismele abdominale, infecțiile virale sau unele tulburări metabolice sunt alte cauze posibile, chiar dacă mai rar întâlnite. În unele situații boala apare fără o cauză clar identificată, ceea ce face diagnosticul și prevenția mai dificile.

Cum apare pancreatita acută

Indiferent de factorul declanșator, mecanismul principal al pancreatitei acute e activarea prematură a enzimelor digestive în interiorul pancreasului. Procesul duce la autodigestia țesutului pancreatic, provocând inflamație, edem și, în formele severe, necroză tisulară. Evoluția bolii variază de la forme ușoare – care necesită doar tratament medicamentos și regim alimentar – până la forme grave care cer intervenții chirurgicale și îngrijire intensivă.

Principalele cauze ale pancreatitei acute, pe scurt

Majoritatea cazurilor de pancreatită acută sunt generate de litiaza biliară, care produce blocaje ale canalelor digestive, și de consumul excesiv de alcool, care afectează direct pancreasul. Predispoziția genetică crește vulnerabilitatea unor persoane la boală, iar hipertrigliceridemia, anumite medicamente, traumatismele sau infecțiile acționează ca factori suplimentari.

Recunoașterea simptomelor și eliminarea factorilor de risc – în special consumul de alcool și tratarea problemelor biliare – pot reduce semnificativ riscul apariției acestei afecțiuni grave.

CITEȘTE ȘI: Sfatul Dr. Pneumolog Beatrice Mahler: ritmul de respirație care ajută organismul să se reechilibreze

Ce spune Dr. Mihail Pautov despre ovăz: alimentul simplu care ajută la scăderea tensiunii arteriale