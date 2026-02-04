Acasă » Știri » Prof. Dr. Mircea Beuran avertizează. Care sunt cele trei cauze care explică aproape 95% dintre cazurile de pancreatită acută

Prof. Dr. Mircea Beuran avertizează. Care sunt cele trei cauze care explică aproape 95% dintre cazurile de pancreatită acută

De: Paul Hangerli 04/02/2026 | 05:40
Prof. Dr. Mircea Beuran avertizează. Care sunt cele trei cauze care explică aproape 95% dintre cazurile de pancreatită acută
Mircea Beuran, sursă- captură social media Brainmatters

Pancreatita acută e una dintre afecțiunile digestive care pot debuta violent și pot pune viața în pericol. Specialiștii atrag atenția asupra principalilor factori declanșatori. Profesorul doctor Mircea Beuran subliniază că, deși există multe cauze posibile, majoritatea cazurilor sunt generate de trei elemente majore. „Suntem într-o paletă diversificată a cauzelor de a declanșa, dar aș atrage atenția pentru măcar trei factori: suferințele biliare, consumul de alcool și moștenirea genetică. Deci frecvența celor trei adunate înseamnă aproape 90-95% din cauze. Deci marea majoritate a pancreatitelor se distribuie între suferință biliară și consum de alcool.” Pornind de aici, medicii spun că prevenția și depistarea la timp pot face diferența între o evoluție ușoară și una severă.

Consumul de alcool – unul dintre cei mai agresivi factori

Consumul excesiv de alcool stă la baza a aproximativ 30-35% dintre cazurile de pancreatită acută. Specialiștii explică că alcoolul atacă direct celulele pancreasului, afectându-le funcționarea normală și determinând activarea prematură a enzimelor digestive chiar în interiorul glandei. Normal, aceste enzime devin active abia după ce ajung în intestin, însă în cazul inflamației pancreatice încep să digere propriul țesut pancreatic.

Deși mecanismul exact nu e complet cunoscut, cercetările arată că alcoolul reduce fluxul sanguin către pancreas și produce stres oxidativ, ceea ce duce la distrugerea celulară. Episoadele de pancreatită pot apărea atât după consumul cronic de alcool, cât și după ce bei o cantitate mare într-un timp scurt, mai ales dacă există și alți factori de risc.

Pacienții diagnosticați cu pancreatită de origine alcoolică au adesea forme mai severe ale bolii și un risc crescut de complicații. Renunțarea la alcool după un episod acut reduce semnificativ riscul de recurență și de evoluție către pancreatită cronică.

Litiaza biliară – cauza medicală cea mai frecventă

Suferințele biliare, în special litiaza biliară, sunt cea mai frecventă cauză diagnosticată medical. Pietrele formate în vezica biliară pot migra către canalele biliare și pot bloca deschiderea ductului pancreatic în intestinul subțire. Când apare blocajul, sucurile digestive produse de pancreas nu mai pot fi eliminate, ceea ce duce la activarea enzimelor digestive în interiorul organului.

Inflamația se agravează și din cauza refluxului bilei în canalul pancreatic – fenomen care irită țesutul glandular și înrăutățește procesul inflamator. Nu doar calculii mari pot provoca pancreatită, ci și particulele foarte mici sau așa-numitul nisip biliar. Identificarea timpurie a litiazei biliare și tratamentul acesteia – care poate include intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea vezicii biliare – sunt esențiale pentru a preveni reapariția bolii.

Moștenirea genetică – factorul invizibil care crește vulnerabilitatea

Predispoziția genetică e un alt factor important în apariția pancreatitei, chiar dacă e mai frecvent asociată formelor cronice ale bolii. Anumite mutații genetice influențează modul în care enzimele pancreatice sunt activate și controlate, crescând riscul inflamației. Printre cele mai studiate se numără mutațiile genei PRSS1, implicată în reglarea activității enzimelor digestive.

Persoanele cu antecedente familiale de pancreatită pot prezenta o susceptibilitate mai mare la această afecțiune, chiar și fără alte cauze evidente. Factorii genetici pot acționa independent sau pot amplifica efectele alcoolului ori ale blocajelor biliare. De asemenea, mutațiile genelor SPINK1 sau CFTR sunt asociate cu un risc crescut de episoade repetate sau forme mai severe.

Alți factori medicali declanșatori

Pe lângă cele trei cauze principale, există și alți factori care pot contribui la apariția pancreatitei.

Nivelurile extrem de ridicate ale trigliceridelor din sânge, de peste 1000 mg/dL, afectează circulația pancreatică și pot declanșa activarea enzimelor digestive. Anumite medicamente – precum unele tratamente imunosupresoare sau anticonvulsivante – pot provoca inflamația pancreasului. Intervențiile medicale precum ERCP, o procedură utilizată pentru diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor biliare, pot declanșa uneori pancreatita ca reacție adversă.

Traumatismele abdominale, infecțiile virale sau unele tulburări metabolice sunt alte cauze posibile, chiar dacă mai rar întâlnite. În unele situații boala apare fără o cauză clar identificată, ceea ce face diagnosticul și prevenția mai dificile.

Cum apare pancreatita acută

Indiferent de factorul declanșator, mecanismul principal al pancreatitei acute e activarea prematură a enzimelor digestive în interiorul pancreasului. Procesul duce la autodigestia țesutului pancreatic, provocând inflamație, edem și, în formele severe, necroză tisulară. Evoluția bolii variază de la forme ușoare – care necesită doar tratament medicamentos și regim alimentar – până la forme grave care cer intervenții chirurgicale și îngrijire intensivă.

Principalele cauze ale pancreatitei acute, pe scurt

Majoritatea cazurilor de pancreatită acută sunt generate de litiaza biliară, care produce blocaje ale canalelor digestive, și de consumul excesiv de alcool, care afectează direct pancreasul. Predispoziția genetică crește vulnerabilitatea unor persoane la boală, iar hipertrigliceridemia, anumite medicamente, traumatismele sau infecțiile acționează ca factori suplimentari.

Recunoașterea simptomelor și eliminarea factorilor de risc – în special consumul de alcool și tratarea problemelor biliare – pot reduce semnificativ riscul apariției acestei afecțiuni grave.

CITEȘTE ȘI:  Sfatul Dr. Pneumolog Beatrice Mahler: ritmul de respirație care ajută organismul să se reechilibreze

Ce spune Dr. Mihail Pautov despre ovăz: alimentul simplu care ajută la scăderea tensiunii arteriale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prognoza meteo azi, 4 februarie 2026. Zonele în care vor fi ninsori
Știri
Prognoza meteo azi, 4 februarie 2026. Zonele în care vor fi ninsori
Talentele ignorate. Povestea amară a unui caz din 2010 care încă ne urmărește
Știri
Talentele ignorate. Povestea amară a unui caz din 2010 care încă ne urmărește
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la pungă
Gandul.ro
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie...
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027
Digi24
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie,...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
Digi 24
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi...
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la pungă
Gandul.ro
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la pungă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scenariu de film în Centrul Vechi, cu arme și complici. Turcul care a îngrozit Capitala a tras sforile ...
Scenariu de film în Centrul Vechi, cu arme și complici. Turcul care a îngrozit Capitala a tras sforile din umbră!
Prognoza meteo azi, 4 februarie 2026. Zonele în care vor fi ninsori
Prognoza meteo azi, 4 februarie 2026. Zonele în care vor fi ninsori
Elon Musk spune că „un nou război civil” a început în SUA. La ce se referă, mai exact
Elon Musk spune că „un nou război civil” a început în SUA. La ce se referă, mai exact
Talentele ignorate. Povestea amară a unui caz din 2010 care încă ne urmărește
Talentele ignorate. Povestea amară a unui caz din 2010 care încă ne urmărește
Horoscop 4 februarie 2026. Zodia care primește o invitație neașteptată
Horoscop 4 februarie 2026. Zodia care primește o invitație neașteptată
Mihai Bendeac, despre prețul succesului. CANCAN.RO l-a prins în cel mai sincer moment: „M-ar ...
Mihai Bendeac, despre prețul succesului. CANCAN.RO l-a prins în cel mai sincer moment: „M-ar fi încurcat să am copii”
Vezi toate știrile
×