Înainte de filmări, Malone din „Băieți de oraș” a trecut printr-un coșmar: „A trebuit să-mi liniștesc mintea”

De: Loriana Dasoveanu 04/02/2026 | 06:50
Vlad Drăgulin nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind actorul care i-a dat viață personajului Malone din „Băieți de oraș”. Dincolo de costumele colorate demne de personajul pe care îl interpretează, de replicile savuroase și de umorul cu care a cucerit publicul, se află un actor perfecționist, profund și dedicat meseriei sale. Mereu cu zâmbetul pe buze și glumele la purtător, Vlad Drgăulin ascunde însă o latură mai puțin cunoscută, marcată de muncă intensă și de lupte interioare. Actorul a dezvăluit în interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO că are o nouă relație care a devenit și cea mai longevivă de până acum, iar cu ajutorul partenerei a reușit să depășească cea mai grea perioadă marcată de burnout și atacuri de panică. 

Vlad Drăgulin a fost prezent la avanpremiera de gală a filmului „Băieți de oraș”, unde a atras toate privirile cu o apariție spectaculoasă, în stilul nonconformist cu care și-a obișnuit deja fanii. Pe lângă râs și momentele savuroase, interviul a atins și un punct mai sensibil. Colegul lui Mihai Bendeac a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, trăită chiar înainte de începerea filmărilor, atunci când s-a confruntat cu burnout și atacuri de panică.

Vlad Drăgulin, despre problemele din spatele glumelor: „Am suferit un burnout, am avut atacuri de panică”

CANCAN.RO: Vlad, felicitări pentru film! Spune-mi ce emoții te încearcă în acest moment?

Vlad Drăgulin: Sunt destul de relaxat, sunt într-o etapă mult mai liniștită a vieții mele, iau lucrurile mult mai calm. A trecut destul de mult timp din 2016 de când am început noi „Băieți de oraș”, am devenit puțin mai înțelept, nu mult, dar atât cât să pot să mă raportez la lucruri de genul acesta, la evenimente de genul acesta. Mie nu prea îmi plac evenimentele cu extrem de mulți oameni, dar le tratez cu mult mai multă liniște și cu mai multă siguranță pe mine și pe ce am făcut. Acum spun asta pentru că deja ne-au confirmat oamenii că s-au uitat la serial și că l-au prizat de mai multe ori. Nu am carnet de șofer, merg des cu Uberul și aproape în fiecare zi a vieții mele mă întreba cineva dacă se mai face serialul. Uite că s-a primit răspunsul.

Vlad Drăgulin a oferit un interviu exclusiv în care a dezvăluit problemele cu care s-a confruntat
CANCAN.RO: A cântărit și treaba asta că erați constant întrebați de serial?

Vlad Drăgulin: Enorm de mult, enorm. Principalii „vinovați” oamenii sunt. Dacă noi nu simțeam genul acesta de orizont de așteptare care s-a creat în jurul personajelor acestora, în jurul poveștilor, noi nu continuam. Sunt numeroase seriale care s-au făcut în România, dar care au rămas, din păcate, la stadiul de experiment. Se opreau la un sezon sau două. Noi ne-am oprit la trei, dar tocmai asta a fost șocant, că a avut un impact atât de mare și s-a creat un orizont atât de mare de așteptare. Le mulțumim oamenilor care au păstrat prietenia cu prietenii din „Băieți de oraș” și au dus povestea mai departe.

CANCAN.RO: Mi-a atras atenția ținuta ta, știu că ești fashionist, ai făcut tu ținuta din seara asta? 

Vlad Drăgulin: E un costum, un deux-pies și o pereche de încălțări.

CANCAN.RO: Ai purta ceva din ce poartă personajul tău Malone? 

Vlad Drăgulin: Da, aș purta destule dintre hainele lui. Chiar câteva din elementele pe care le puteți vedea în film sunt chiar din garderoba mea. Am ajutat și eu departamentul de costume.

CANCAN.RO: Omul bun la toate. Ai mai ajutat în vreun fel regia? 

Vlad Drăgulin: Nu am făcut foarte multe, am stat destul de calm pentru că din păcate în august am suferit un burnout foarte nasol. Filmările au fost pe 12 septembrie și sigur că am reușit să mă pun pe picioare, dar nu în totalitate. Acest film a fost făcut fiind destul de convalescent după acel burn-out și a trebuit să-mi liniștesc mintea de fiecare dată când aveam un soi de pauză, căutam să mă liniștesc, să îmi găsesc echilibrul, pacea ca să pot să fiu funcțional mai departe. Au fost și niște atacuri de panică, asta a vrut Dumnezeu să se întâmple și este bine să ceri ajutor în cazuri de genul și să înveți ceva din experiența asta.

CANCAN.RO: Ai cerut ajutor specializat? 

Vlad Drăgulin: Sigur, toată lumea m-a susținut, am simțit că sunt iubit și protejat

CANCAN.RO: Dar cum se manifesta? 

Vlad Drăgulin: Se manifestă în foarte multe feluri. Cumva ai impresia că este preinfarct, nu poți să mai dormi, te trezești de 10 ori pe noapte.

Actorul a depășit perioadele dificile datorită partenerei sale: „M-a liniștit mult”

CANCAN.RO: E important că acum ești bine. Ce planuri ai pentru anul acesta care abia a început? 

Vlad Drăgulin: Nu mi-am făcut niciodată planuri, nu sunt genul care să-și facă planuri. Mă concentrez pe filmul asta și mai departe o să văd ce se întâmplă. Am în plan să joc cât mai mult, să fac în continuare proiectul de pe Youtube cu Speak, Oleacă di cringi și să fiu printre cei mai buni în ceea ce fac.

Actorului îi merge bine acum și pe plan personal, și pe plan profesional
CANCAN.RO: Vrei totodată să acorzi mai multă atenție vieții personale? 

Vlad Drăgulin: Am început deja să fac asta. M-a ajutat mult în perioada cu filmările, m-a liniștit foarte mult o apropiere de genul acesta.

CANCAN.RO: E o relație incipientă?

Vlad Drăgulin: Mi-am depășit recordul de șase luni. Da, mă, da!

