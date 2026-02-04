Pui Sweet & Sour ca în restaurantele asiatice: tehnica specială explicată pas cu pas de Chef John

Bucătăria asiatică a cucerit lumea prin echilibrul perfect dintre dulce, acru și sărat, iar una dintre cele mai iubite rețete rămâne Sweet and Sour Chicken. Preparatul a evoluat din tradițiile culinare chinezești până la varianta modernă, apreciată în restaurantele din întreaga lume. Astăzi, Chef John ne arată povestea acestui preparat și ne învață pașii autentici pentru a-l pregăti acasă, folosind tehnici profesionale.

Salutul bucătarului

Salutare prieteni ai tigăii wok încinse! Astăzi pregătim împreună celebrul Sweet and Sour Chicken, un preparat care îmbină tradiția culinară chineză cu influențe moderne și care a devenit un simbol al bucătăriei fusion chino-americane.

Istoria preparatului Sweet and Sour Chicken

Conceptul de gust dulce-acrișor în bucătăria chineză datează încă din secolul al VII-lea, fiind folosit inițial pentru prepararea cărnii și a peștelui. Varianta modernă a preparatului provine din bucătăria cantoneză, unde combinația de zahăr și oțet era accesibilă și populară în rândul familiilor cu venituri modeste.

În secolele XIX și XX, imigranții chinezi au dus aceste tehnici culinare în Statele Unite, adaptând rețeta pentru gusturile occidentale. Astfel au apărut ingrediente precum ketchupul și ananasul din conservă, care au transformat preparatul într-un clasic al bucătăriei chino-americane. Spre deosebire de varianta tradițională, cea modernă folosește bucăți de pui prăjite în aluat, obținându-se textura crocantă atât de apreciată.

Ingrediente necesare

Ingrediente principale:

340 g piept de pui tăiat cuburi

170 g ananas

85 g ardei roșu

60 g ceapă

60 g morcov

Ulei pentru prăjit

Ingrediente pentru marinadă:

1 lingură sos de stridii

1 linguriță sos de soia

2 linguri amidon

1 lingură apă

Sare

Ingrediente pentru aluat:

4 linguri făină

2,5 linguri amidon

1 linguriță praf de copt

7 linguri apă

1 linguriță ulei

Ingrediente pentru sos dulce-acrișor:

5 linguri ketchup

3 linguri oțet roșu

1 lingură oțet din orez

4 linguri zahăr

Sare

Mod de preparare

Pregătirea legumelor

Tăiați ananasul felii, morcovul rondele subțiri, ardeiul și ceapa în bucăți triunghiulare.

Pregătirea puiului

Tăiați pieptul de pui cuburi. Amestecați ingredientele pentru marinadă și combinați-le cu carnea. Lăsați puiul să se odihnească câteva minute pentru a absorbi aromele.

Prepararea aluatului

Amestecați făina, amidonul și praful de copt. Adăugați treptat apă până obțineți un aluat cremos. La final, adăugați puțin ulei.

Prepararea sosului

Combinați ketchupul, oțetul, zahărul și sarea până obțineți un sos omogen.

Prăjirea puiului și legumelor

Încălziți uleiul în wok la aproximativ 175°C. Tăvăliți bucățile de pui în aluat și prăjiți-le până devin aurii. Pentru o crustă perfect crocantă, prăjiți puiul de două ori, a doua oară pentru aproximativ 30 de secunde. Prăjiți rapid și legumele, apoi scoateți-le.

Finalizarea preparatului

Încălziți sosul în wok până începe să fiarbă. Adăugați legumele și amestecați. Introduceți puiul și bucățile de ananas, amestecând până când totul e acoperit uniform de sos. Serviți preparatul imediat, alături de orez alb sau orez prăjit.

Sfaturile lui Chef John

Pentru un gust autentic, echilibrul dintre dulce și acru e esențial. Nu exagerați cu zahărul și ajustați aciditatea folosind oțetul treptat. Secretul texturii perfecte constă în prăjirea dublă a puiului și în adăugarea lui în sos doar la final.

Sweet and Sour Chicken este o rețetă spectaculoasă, dar și o experiență culinară care aduce laolaltă tradiția, tehnica și bucuria gătitului acasă. Preparatul demonstrează că echilibrul dintre gusturi și răbdarea în respectarea pașilor pot transforma ingrediente simple într-un preparat memorabil. Gătitul acestui fel de mâncare oferă nu doar satisfacția unui rezultat delicios, ci și ocazia de a descoperi cultura și rafinamentul bucătăriei asiatice. Exact cum spune un vechi proverb chinezesc: „A vedea cu ochii tăi este de o sută de ori mai valoros decât a auzi de la alții”.

CITEȘTE ȘI: Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, spus cu umor și înțelepciune de Chef John

Chef John aduce magia piperului negru: Black Pepper Beef, un clasic chinezesc gătit la wok