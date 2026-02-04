Acasă » Știri » Pui Sweet & Sour ca în restaurantele asiatice: tehnica specială explicată pas cu pas de Chef John

Pui Sweet & Sour ca în restaurantele asiatice: tehnica specială explicată pas cu pas de Chef John

De: Paul Hangerli 04/02/2026 | 07:30
Pui Sweet & Sour ca în restaurantele asiatice: tehnica specială explicată pas cu pas de Chef John
Chef John, sursa- captură social media Taste

Bucătăria asiatică a cucerit lumea prin echilibrul perfect dintre dulce, acru și sărat, iar una dintre cele mai iubite rețete rămâne Sweet and Sour Chicken. Preparatul a evoluat din tradițiile culinare chinezești până la varianta modernă, apreciată în restaurantele din întreaga lume. Astăzi, Chef John ne arată povestea acestui preparat și ne învață pașii autentici pentru a-l pregăti acasă, folosind tehnici profesionale.

Salutul bucătarului

Salutare prieteni ai tigăii wok încinse! Astăzi pregătim împreună celebrul Sweet and Sour Chicken, un preparat care îmbină tradiția culinară chineză cu influențe moderne și care a devenit un simbol al bucătăriei fusion chino-americane.

Istoria preparatului Sweet and Sour Chicken

Conceptul de gust dulce-acrișor în bucătăria chineză datează încă din secolul al VII-lea, fiind folosit inițial pentru prepararea cărnii și a peștelui. Varianta modernă a preparatului provine din bucătăria cantoneză, unde combinația de zahăr și oțet era accesibilă și populară în rândul familiilor cu venituri modeste.
În secolele XIX și XX, imigranții chinezi au dus aceste tehnici culinare în Statele Unite, adaptând rețeta pentru gusturile occidentale. Astfel au apărut ingrediente precum ketchupul și ananasul din conservă, care au transformat preparatul într-un clasic al bucătăriei chino-americane. Spre deosebire de varianta tradițională, cea modernă folosește bucăți de pui prăjite în aluat, obținându-se textura crocantă atât de apreciată.

Ingrediente necesare

Ingrediente principale:

340 g piept de pui tăiat cuburi
170 g ananas
85 g ardei roșu
60 g ceapă
60 g morcov
Ulei pentru prăjit

Ingrediente pentru marinadă:

1 lingură sos de stridii
1 linguriță sos de soia
2 linguri amidon
1 lingură apă
Sare

Ingrediente pentru aluat:

4 linguri făină
2,5 linguri amidon
1 linguriță praf de copt
7 linguri apă
1 linguriță ulei

Ingrediente pentru sos dulce-acrișor:

5 linguri ketchup
3 linguri oțet roșu
1 lingură oțet din orez
4 linguri zahăr
Sare

Mod de preparare, sursă-captură social media Taste

Mod de preparare

Pregătirea legumelor

Tăiați ananasul felii, morcovul rondele subțiri, ardeiul și ceapa în bucăți triunghiulare.

Pregătirea puiului

Tăiați pieptul de pui cuburi. Amestecați ingredientele pentru marinadă și combinați-le cu carnea. Lăsați puiul să se odihnească câteva minute pentru a absorbi aromele.

Prepararea aluatului

Amestecați făina, amidonul și praful de copt. Adăugați treptat apă până obțineți un aluat cremos. La final, adăugați puțin ulei.

Prepararea sosului

Combinați ketchupul, oțetul, zahărul și sarea până obțineți un sos omogen.

Prăjirea puiului și legumelor

Încălziți uleiul în wok la aproximativ 175°C. Tăvăliți bucățile de pui în aluat și prăjiți-le până devin aurii. Pentru o crustă perfect crocantă, prăjiți puiul de două ori, a doua oară pentru aproximativ 30 de secunde. Prăjiți rapid și legumele, apoi scoateți-le.

Finalizarea preparatului

Încălziți sosul în wok până începe să fiarbă. Adăugați legumele și amestecați. Introduceți puiul și bucățile de ananas, amestecând până când totul e acoperit uniform de sos. Serviți preparatul imediat, alături de orez alb sau orez prăjit.

Pui dulce acrișor, sursa- captură social media Taste

Sfaturile lui Chef John

Pentru un gust autentic, echilibrul dintre dulce și acru e esențial. Nu exagerați cu zahărul și ajustați aciditatea folosind oțetul treptat. Secretul texturii perfecte constă în prăjirea dublă a puiului și în adăugarea lui în sos doar la final.

Sweet and Sour Chicken este o rețetă spectaculoasă, dar și o experiență culinară care aduce laolaltă tradiția, tehnica și bucuria gătitului acasă. Preparatul demonstrează că echilibrul dintre gusturi și răbdarea în respectarea pașilor pot transforma ingrediente simple într-un preparat memorabil. Gătitul acestui fel de mâncare oferă nu doar satisfacția unui rezultat delicios, ci și ocazia de a descoperi cultura și rafinamentul bucătăriei asiatice. Exact cum spune un vechi proverb chinezesc: „A vedea cu ochii tăi este de o sută de ori mai valoros decât a auzi de la alții”.

CITEȘTE ȘI: Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, spus cu umor și înțelepciune de Chef John

Chef John aduce magia piperului negru: Black Pepper Beef, un clasic chinezesc gătit la wok

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce atât de multe logo-uri sunt roșii: explicația științifică din spatele culorii care ne face să cumpărăm
Știri
De ce atât de multe logo-uri sunt roșii: explicația științifică din spatele culorii care ne face să cumpărăm
Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi
Știri
Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Șoc psihologic iminent! Bolojan a decis, de la 1 Aprilie 2026
Gandul.ro
Șoc psihologic iminent! Bolojan a decis, de la 1 Aprilie 2026
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie...
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027
Digi24
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie,...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
Digi 24
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi...
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Șoc psihologic iminent! Bolojan a decis, de la 1 Aprilie 2026
Gandul.ro
Șoc psihologic iminent! Bolojan a decis, de la 1 Aprilie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce atât de multe logo-uri sunt roșii: explicația științifică din spatele culorii care ne face ...
De ce atât de multe logo-uri sunt roșii: explicația științifică din spatele culorii care ne face să cumpărăm
Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi
Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: ...
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Butonul de snooze: plăcere nevinovată sau obicei periculos? Ce se întâmplă cu somnul tău când ...
Butonul de snooze: plăcere nevinovată sau obicei periculos? Ce se întâmplă cu somnul tău când amâni alarma
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă ne poți spune întreg numărul ascuns în această poză
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă ne poți spune întreg numărul ascuns în această poză
BANC | „Domnule Bulă, aveți apă în abdomen”
BANC | „Domnule Bulă, aveți apă în abdomen”
Vezi toate știrile
×