Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura

De: Maria Roșca 04/02/2026 | 07:50
Ediția de marți, 3 februarie 2026, de la Desafio s-a terminat cum nu se putea mai rău pentru Delia Salchievici. După un duel intens pentru eliminare între ea și Babaha, fosta soție a lui Lino Golden și-a făcut bagajul și a părăsit competiția. Noi am făcut calculul complet și am aflat câți euro a primit „norocoasa” pentru cele 5 săptămâni la Pro TV.

Marți, 3 februarie 2026, Delia Salchievici a fost eliminată de la Desafio-Aventura. Duelul pentru ultima șansă în competiție s-a dat în ea și „luptătorul” Babasha, care s-a propus singur, susținut și încurajat de colegii lui.

Fosta soție a lui Lino Golden a pierdut „la mustață” duelul cu Babasha, însă ceea ce nu a știut ea este că plecarea ei din Thailanda a fost grăbită de una dintre colegele de trib, Bettyshor. Deși în fața camerelor pozau în prietene, relația lor a suferit mici modificări în momentul în care trapperul Ian a dat de înțeles că are o slăbiciune pentru Delia.

Câți bani a primit Delia Salchievici la Desafio-Aventura

Tacit, însă vizibil cu ochiul liber, duelul s-a mutat între Delia și Bettyshor, care ar fi încercat prin toate modalitățile să îi intre în grații lui Ian. În concluzie, Bettyshor s-a ocupat personal să scape cât mai repede de rivala ei. Coincidență sau nu, Delia Salchievici nu a mai avut viață lungă în Thailanda, la scurt timp fiind aruncată în lupta pentru eliminare.

Potrivit specualțiilor din spațiul public, Delia Salchievici ar fi fost răsplătită cu 2.000 de euro pentru fiecare stage (1 stage =  1 săptămână). Având în vedere că a rezistat 5 stage-uri la Desafio, fost soția a lui Lino Golden s-ar fi întors acasă mai bogată cu 10.000 de euro.

Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura

Câte clase și ce studii are, de fapt, Babasha de la Desafio. Adevărul despre manelistul „luptător” de la Pro TV

