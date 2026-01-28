Acasă » Știri » Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura

De: David Ioan 28/01/2026 | 08:37
Odată cu eliminarea Alinei Ceban din cadrul emisiunii „Desafio: Aventura” dinamica competiției a fost vizibil schimbată iar reacţiile telespectatorilor au fost numeroase.

Plecarea sa, produsă aseară în urma unei probe de supraviețuire extrem de solicitante, a surprins atât publicul, cât și pe unii dintre colegii ei de echipă.

Câți euro a primit Alina Ceban pentru parcursul în competiţie

Alina, una dintre figurile vizibile ale show-ului, a intrat în competiție cu dorința de a-și testa limitele, însă traseul său s-a încheiat după patru săptămâni intense.

Momentul eliminării a venit într-un context tensionat. În ediția din 27 ianuarie, echipa „Visătorii” a obținut imunitatea, ceea ce a obligat „Norocoșii” și „Luptătorii” să trimită câte un concurent la proba decisivă.

Alina Ceban. foto: Captură ProTV

Voturile au fost unanime în ambele tabere: Alina Ceban a fost aleasă să reprezinte „Norocoșii”, iar Babasha a intrat în duel din partea „Luptătorilor”. Proba de supraviețuire a pus la încercare rezistența fizică, concentrarea și capacitatea de adaptare, iar Babasha a reușit să gestioneze mai bine presiunea, câștigând cu un avantaj clar.

Deși eliminarea a fost dureroasă pentru susținătorii ei, participarea Alinei nu a fost lipsită de rezultate concrete. Concurenții primesc o remunerație pentru fiecare „stage” parcurs în competiție, iar în cazul Alinei, suma stabilită a fost de 2.000 de euro pentru fiecare etapă.

Alina Ceban a fost eliminată dupa 4 săptămâni

Aşadar, deoarece Alina a rezistat patru stage-uri consecutive, totalul câștigat înainte de eliminare ajunge la 8.000 de euro.

Prezența Alinei Ceban în emisiune a atras atenția încă din primele ediții. Provenind dintr-un mediu protejat și cunoscută pentru stilul ei elegant, aceasta a intrat în show cu dorința de a demonstra că poate face față unor condiții dure și unor provocări care ies complet din zona ei de confort.

Alina Ceban a fost eliminată. foto: captură Pro TV

Totodată, contrastul dintre imaginea rafinată a Alinei Ceban și realitatea necruțătoare a competiției a generat interes și discuții în rândul publicului.

Pe parcursul celor patru săptămâni, Alina s-a integrat în echipa „Norocoșii”, contribuind la strategiile de grup și la sarcinile comune. Totuși, presiunea tot mai mare a probelor și lipsa experienței în situații extreme au dus la eliminarea ei.

