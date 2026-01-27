Acasă » Știri » Surpriză la Pro TV! Cine va fi concurenta eliminată în seara asta la Desafio:Aventura

De: Anca Chihaie 27/01/2026 | 09:14
În această seară, emisiunea „Desafio: Aventura” de la PRO TV a adus o eliminare neașteptată pentru fanii show-ului. Concurenta Alina Ceban, membră a echipei „Norocosii”, a fost cea care a părăsit competiția, în urma probei de supraviețuire desfășurată între echipe. Aceasta este o surpriză, având în vedere potențialul și popularitatea tinerei în rândul telespectatorilor.

În ediția de astăzi, echipa „Visătorii” va câștiga imunitatea, ceea ce a implicat faptul că celelalte două grupuri – „Norocosii” și „Luptătorii” – au fost nevoite să trimită câte un concurent la proba decisivă. Pentru „Norocosii”, alegerea a fost Alina Ceban, în timp ce „Luptătorii” pe Babasha. În ambele tabere, voturile au fost unanime.

Alina Ceban este concurenta eliminată

Proba de supraviețuire a fost una intensă, în care concurenții au fost testați nu doar fizic, ci și mental. Babasha a reușit să își păstreze calmul și să își demonstreze abilitățile, în timp ce Alina a întâmpinat dificultăți în a face față provocărilor. În final, Babasha a câștigat cu un avantaj considerabil, iar Alina Ceban a fost eliminată fără drept de apel.

Alina Ceban, recunoscută pentru stilul său elegant și pentru faptul că a crescut într-un mediu protejat, a intrat în „Desafio: Aventura” cu dorința de a-și testa limitele și de a demonstra că poate depăși provocările fizice și mentale. Participarea ei în show a atras atenția publicului datorită contrastului dintre imaginea sa rafinată și determinarea de a face față dificultăților din competiție.

Alina Ceban

„2025 a fost un an al extremelor: am trăit unele dintre cele mai frumoase emoții, dar și unele dintre cele mai grele momente. Am învățat ce înseamnă singurătatea, dar și ce înseamnă să te simți cu adevărat iubită. Mi-am pierdut încrederea în mine și am reușit să o regăsesc. Printre cele mai importante realizări: am co-fondat rentnbuy, am construit o comunitate de peste 60.000 pe TikTok și Instagram, m-am logodit în Costa Rica (cea mai fericită țară din lume) și am avut șansa să particip la «Desafio: Aventura» la PRO TV (o experiență care m-a scos complet din zona de confort)”, a spus Alina Ceban.

Pe parcursul edițiilor anterioare, Alina a reușit să se integreze în echipa „Norocosii”, contribuind la strategiile de joc și la sarcinile comune. Totuși, lipsa experienței în condiții extreme și presiunea probei de supraviețuire au făcut ca rezultatul final să fie nefavorabil pentru ea.

