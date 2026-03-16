Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026

De: Iancu Tatiana 16/03/2026 | 07:57
Chiar dacă vă așteptați ca în prima zi a lunii mai să fie frumos afară și să aveți parte de o vreme potrivită pentru distracție, să știți că lucrurile stau diferit. Vor fi ploi în unele zone ale țării, dar acest lucru nu va trebui să încurce planurile celor care vor să petreacă. În bagaj trebuie să adăugați în plus și pelerină de ploaie.

Pe litoral, spre dezamăgirea viitorilor turiști, vremea le joacă feste. Pe 1 și 2 mai, cei care și-au cumpărat cazare la mare trebuie să mai scoată din buzunar și bani pentru o umbrelă. Chiar dacă va fi cald, aceștia trebuie să ia în calcul o îmbrăcăminte adecvată pentru vremea de afară.

Plouă la mare

Nu este cea mai bună veste cu care să vă începeți săptămâna, dar totuși este una esențială. Așa că, dacă aveți planificată minivacanța la începutul lunii mai în Mamaia, pregătiți-vă pentru un episod de precipitații. Pe 1 mai maximele vor atinge 18 grade și va fi cald, dar alături de aceste zile călduroase vor apărea și ploi în toată zona Mării Negre. În timpul nopții, temperaturile vor fi tot ridicate și se vor înregistra 11 grade. În a doua zi a acestei perioade lucrurile stau asemănător. Pe timpul zilei vor fi 18 grade, doar că diferența constă în temperaturile înregistrate pe parcursul nopții. Totuși, decalajul este unul de un grad.

Soarele își va face simțită prezența abia după ce turiștii se vor întoarce acasă. Bineînțeles, dacă vă numărați printre norocoșii care și-au plătit mai multe zile de cazare, după data de 3 mai puteți merge liniștitți la plajă. În săptămâna care urmează e vor înregistra maxime 21 de grade, iar cea mai mică  temperatură va fi de 18 grade. La fel de plăcută este vremea și pe timpul nopții, atunci când valorile termice minime ajung la 10 grade.

