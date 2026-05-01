Explozii în lanț pe malul Dunării! 9 drone au fost descoperite, s-a emis Ro-Alert

De: Elisa Tîrgovățu 01/05/2026 | 10:49
Sursa foto: captura video

În dimineața zilei de 1 mai, Federația Rusă a desfășurat atacuri asupra unor ținte civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România.

După ce au fost identificate nouă drone care se deplasau către spațiul aerian ucrainean, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru a activa măsuri de avertizare destinate populației din zona de nord a județului Tulcea. Astfel, la ora 03:36, a fost emis un mesaj RO-Alert.

Explozii pe malul ucrainean al Dunării

Sistemele de monitorizare nu au înregistrat ținte pe radar în spațiul aerian al României.

Pe partea ucraineană a Dunării, în apropierea localităților Izmail și Kilia, au fost semnalate explozii. Alarma aeriană a fost ridicată la ora 04:03, potrivit Mediafax.

Ministerul Apărării Naționale transmite informații în timp real către structurile aliate despre evoluția acestor incidente și menține legătura permanentă cu acestea.

Galați, sub proceduri de urgență după căderea unei drone. Oamenii au fost îndrumați să iasă din case: „S-a zguduit puţin pământul"

Dronă prăbușită în Tulcea. Locuitorii au primit mesaj Ro-Alert, 2 avioane de luptă au fost ridicate de la sol

