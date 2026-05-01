Olga Barcari a anunțat câștigătorul Survivor 2026: ”Și-a dat sufletul”

Olga Barcari, fosta concurentă de la „Survivor”, face dezvăluiri din culisele emisiunii. Hairstylista a divulgat cine ar trebui să fie câștigătorul competiției din Republica Dominicană.

Eliminată din cadrul show-ului, Olga Barcari face mărturisiri fără rețineri despre ce se întâmplă în emisiune. Ea a vorbit deschis și despre interacțiunile sale cu Gabriel Tamaș, oferind detalii despre relația dintre ei din timpul competiției.

Totodată, hairstylista și-a exprimat opinia în privința marelui premiu de 100.000 de euro, menționând cine consideră că ar merita să câștige trofeul, pe baza parcursului și a comportamentului din concurs.

Întrebată dacă Gabi Tamaș a fost persoana care a susținut-o cel mai mult pe parcursul emisiunii, chiar și în momentele tensionate dintre ei, Olga Barcari a spus că a descoperit o latură diferită a fotbalistului față de imaginea pe care și-o formase despre el la „Asia Express” sau în afara competiției.

„Pe Gabi l-am văzut diferit față de cum l-am cunoscut la Asia Express sau în afara competiției. A fost mai retras, vorbea destul de puțin. El avea grijă să ne facă mâncare. Avea pretenții de la mine, mă certa atunci când eram pe traseu pentru că avea încredere în mine. M-a și lăudat și a fost impresionat de cât de repede m-am mișcat pe traseu. Nu știu dacă se aștepta să aduc puncte așa de repede! Totuși, nu am vorbit mult în această competiție. Nu am vrut să intru în sufletul lui pentru că a fost mai retras. Îi port un respect deosebit, legătura mea cu el a fost ca a unui tată cu o fiică. Îmi aduce aminte de tatăl meu! Au același timbru vocal. Îmi plăcea să îl ascult!”, a spus ea.

Cine ar trebui să plece acasă cu marele premiu din Dominicană

Olga Barcari nu a ezitat și și-a expus punctul de vedere cu privire la câștigătorul competiției. Potrivit vedetei, acesta ar trebui să fie nimeni altul decât Gabi Tamaș. Hairstylista susține că fotbalistul merită premiul cel mare pentru că se pricepe să facă strategii și este foarte puternic din punct de vedere mental.

„El se pricepe la orice. Clar, pentru mine, Gabi Tamaș este câștigătorul Survivor! Știu cât de mult și-a dat sufletul ca să fie printre cei mai buni”, a declarat bruneta.

Fosta concurentă de la „Survivor” i-a făcut și un portret prietenului său, Gabi Tamaș, explicând motivul pentru care „toată lumea” vrea să fie prietenă cu acesta.

„Dincolo de Survivor, Gabi este o fire veselă, glumeață, sociabilă și energică. Toată lumea vrea să se împrietenească cu el! Are un suflet bun, este distractiv, adoră să facă lumea să se simtă bine. În schimb, la Survivor l-am găsit posomorât pentru că toate condițiile de acolo te pot duce într-o depresie și nu știi ce să faci ca să ieși din starea respectivă. L-am înțeles, totuși”, a mai adăugat Olga Barcari.

