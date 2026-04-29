Primele declarații ale Olgăi Barcari, după eliminarea de la Survivor. Detalii neștiute din culise: „Ne trimiteam inimioare pe ascuns”

Olga Barcari a părăsit competiția Survivor în ediția difuzată vineri, 24 aprilie 2026, după un parcurs plin de greutăți și evoluție. Pentru CANCAN.RO, bruneta a oferit primul interviu de la eliminare și a vorbit despre persoana care i-a lipsit cel mai tare, despre cât de greu i-a fost, dar și despre ce se întâmpla între concurenți atunci când lupta se termina, în ciuda producătorilor care nu erau de acord. Toate detaliile, în articol.

Olga Barcari este unul dintre cei mai apreciați stiliști de păr din România și a reușit să se facă iubită de public prin aparițiile sale în diferite show-uri televizate.

Olga Barcari nu s-a aflat la prima competiție în care i-au fost puse la încercare puterile și rezistența. Hair stylist-ul a concurat și în show-ul Asia Express alături de Karmen Minune, prietena ei bună, și ne-a mărturisit că i-a simțit lipsa în timpul probelor și ar fi avut nevoia de sprijinul ei.

„Mi-a lipsit Karmen, mi-a fost dor și mi-am dat seama că dacă era acolo era mai puternică, aveam nevoie de îmbrățișările ei, de încurajările ei și atunci când am fost votată aveam nevoie să-mi ia apărarea, pentru că ea tot timpul mi-a luat apărarea și îmi ia apărarea dacă e cineva să se comporte într-un fel la nume. Mi-a lipsit tare Karmen. Karmen mi-a lipsit pentru că a fost prima mea competiție cu ea în Asia Express și mi-a lipsit foarte mult. Pentru că era acolo, era cu mine, era bărbătoasă, era femeie, era soră, mi-era tot, tot, tot familie. Și mă luam brațe când făceam o treabă bună și aveam nevoie de îmbrățășiri, încurajări, de strânsul ei în brațe, de energia maternă pe care o are. Și am avut nevoie de ea atunci când mă votau toți sau erau împotriva mea simțeam că aveam nevoie de ea să îmi ia apărarea, că eu nu pot să îmi iau apărarea, că așa sunt eu mai bleguță de la început. Dar aveam nevoie de ea să-i certe pe toți.”, a spus Olga Barcari pentru CANCAN.RO.

„Ne trimiteam inimioare pe ascuns”

Plecarea Olgăi a fost marcată de emoție și îmbrățișări de adio. Bruneta a legat conexiuni strânse în cadrul competiției și ne-a mărturisit că a fost foarte apropiată de adversari, cu toate că producția nu le permitea să discute.

„M-am înțeles foarte bine cu războinicele. Eram adversari, dar eram adversari doar pe traseu. În rest, ne trimiteam pupici, ne strângeam în brațe când puteam, deși nu ne lăsa producția să vorbim între noi, ele m-au susținut de la început. Au fost foarte fericite să mă vadă pentru că mă știau din Asia Express și mă luau în brațe mă linișteau înainte de duel. Țineau cu mine, am rămas prietene și războinicii nu mi-au fost alături. Ne trimiteam inimioare pe ascuns, ne luam în brațe, mă linișteau, îmi făceau complimente, îmi spuneau că sunt mult mai bună și războincii, băieții, la rândul lor, printre picături îmi spuneau bravo, ai evoluat, ești bine.”, a mai spus ea.

„Îți dai sufletul acolo”

Printre greutățile cu care aceasta s-a confruntat s-au numărat țânțarii și lipsa hainelor. Olga Barcari ne-a mărturisit că i-a fost dor să fie frumoasă, îngrijită și a apreciat mai mult ceea ce avea atunci când a ajuns acasă. Rănile acumulate pe parcursul competiției, pielea uscată și imaginea total schimbată i-au afectat încrederea de sine în timpul competiției.

„Și cel mai tare ce mi-a lipsit de acasă, hainele. Am început să-mi apreciez hainele, pentru că mi-era dor să fiu frumoasă. Efectiv, te frustrezi ca femeie acolo, pentru că nu ai niciunele, ai doar trei perechi de pantaloni scurți, trei bustiere, trei tricouri, un hanorac și o pereche de pantaloni lungi, groși, atât, o pereche de încălțări, trei perechi de ciorapi. E dificil și e un pic frustrant. Mi-era dor să mă fac frumoasă, mi-era dor de pielea mea care nu mai era. În trei zile am aveam numai răni, genunchi umflați și eram ciuruită toată, nu mai aveam loc liber cumva pe corp. Mi-era dor de mine aia îngrijită cum eram eu. Da, este foarte greu. La jocuri înainte de jocuri, efectiv, credeam că mor. Îți dai sufletul acolo. Din cauza că ai emoții și pentru tine și pentru colegii tăi, ca să facă treabă bună. Ce mă enerva era lucrul ăsta, țânțarii și mâncărimea asta foarte mare de, mă durea în suflet, mă trezeam noaptea și nu-mi dădea pace să dorm cumva.”, a mai spus Olga Barcari.



