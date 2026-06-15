Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”

Andreea Popescu este din nou în centrul atenției. După ce a insistat să vorbească cu Dan Alexa și au petrecut noaptea acasă la ea, aceasta pare să se simtă mai bine ca oricând. Deși nu și-a dorit să vorbească despre subiect, a lăsat loc de interpretări în mediul online.

Andreea Popescu pare foarte perseverentă în plan sentimental. Insistențele sale au dat roade, astfel că antrenorul Dan Alexa s-a lăsat cucerit și s-au îndreptat la apartamentul brunetei, acolo unde și-au petrecut întreaga noapte. Contactată de CANCAN.RO să ofere mai multe detalii despre ipostazele în care a fost surprinsă, fosta dansatoare a Deliei nu a comentat nimic. Totuși, pare să fi dat un răspuns indirect pe rețelele de socializare. Aceasta a postat un videoclip pe TikTok care sugerează că se simte mai bine ca oricând și că iubirea plutește în aer. VEZI IMAGINI AICI

Ce face Andreea Popescu, după o noapte cu Dan Alexa

Andreea Popescu pare să se distreze la maximum după divorțul de Rareș Cojoc. Aceasta locuiește într-un alt apartament, alături de cei trei copii, a slăbit câteva kilograme, este din ce în ce mai activă în mediul online și iese destul de des în cluburi. Mai mult decât atât, pare să îi ducă dorul lui Dan Alexa, cel cu care se zvonea că a avut o relație extraconjugală. Ea a insistat să vorbească cu el, a făcut orice pentru a-i atrage atenția, iar în final antrenorul a cedat. Aceștia s-au îndreptat spre apartamentul brunetei, unde au petrecut întreaga noapte.

Deși nu a comentat nimic despre subiect, aceasta a lăsat loc de interpretări pe rețelele de socializare. După o noapte misterioasă, Andreea a postat un videoclip pe TikTok, în care dansează fără rețineri în apartamentul său. Aceasta are un zâmbet larg pe față, semn că se simte mai bine ca niciodată. În plus, în descrierea videoclipului a lăsat un mesaj neașteptat care dă de înțeles că iubirea plutește în aer.

Just LOVE (Doar IUBIRE), a scris Andreea Popescu în descrierea videoclipului.

Mai mult decât atât, aceasta a mai scris un mesaj interesant. Andreea pare să nu fie deranjată de răutățile oamenilor.

No time for the hate & and bad energy (N-am timp pentru ură și energie negativă), a mai scris ea pe TikTok.

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