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Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa. EX-soția lui Rareș Cojoc nu mai plânge după antrenor

De: Carmen Gone 15/06/2026 | 15:35
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa. EX-soția lui Rareș Cojoc nu mai plânge după antrenor
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După „maratonul” pe care l-a făcut prin cluburile din Nordul Capitalei pentru atenția lui Dan Alexa, Andreea Popescu a ales cea mai simplă strategie. CANCAN.RO are reacția brunetei, după ce a fost întrebată ce s-a întâmplat între cei doi, iar răspunsul acesteia nu face decât să adânceasă și mai mult misterul.

Andreea Popescu și Dan Alexa continuă să atragă atenția, mai ales după ce CANCAN.RO a surprins-o pe brunetă într-o adevărată demonstrație de perseverență. Dacă în alte situații oamenii aleargă după taxiuri sau după reduceri, Andreea părea să aibă o cu totul altă destinație în vizor: celebrul antrenor.

După imaginile care au făcut valuri și au stârnit numeroase comentarii, mulți se așteptau ca lucrurile să fie lămurite. Sau măcar explicate. În schimb, odată cu trecerea zilelor, întrebările s-au înmulțit, iar răspunsurile au devenit tot mai puține. (VEZI AICI IMAGINILE)

Dan Alexa se uită, nu prea fericit, la Andreea Popescu
Andreea Popescu și Dan Alexa

Ce a declarat Andreea Popescu

În ultimele zile, numele celor doi au fost intens comentate, iar orice apariție sau gest este analizat atent de cei care încearcă să afle ce se ascunde în spatele acestei povești. Cum era de așteptat, curiozitatea a atins rapid cote maxime. Dacă despre aparițiile prin localuri și întâlnirile surprinse de-a lungul timpului s-a discutat pe larg, mulți vor să afle ce s-a întâmplat după cei doi au ajuns departe de ochii lumii. În acest context, CANCAN.RO a contactat-o pe fosta dansatoare a Deliei pentru a aflat cum au stat lucrurile din perspectiva ei. Dar când vine vorba despre Dan Alexa, se pare că Andreea Popescu nu mai are chef de explicații. Sau poate că are prea multe și nu știe cu care să înceapă.

Bruneta a ales o strategie pe cât de simplă, pe atât de eficientă: n-a confirmat, n-a infirmat și n-a oferit nici măcar o fărâmă de informație. Două propoziții scurte. Și, paradoxal, suficient cât să genereze alte zeci de întrebări.

Nu comentez nimic! Nu declar nimic!, a fost răspunsul transmis de Andreea Popescu pentru CANCAN.RO.

Deși, la prima vedere, replica poate părea una rece și menită să închidă orice discuție, tonul brunetei a spus parcă o altă poveste. Departe de a fi deranjată de apelul nostru, Andreea s-a arătat relaxată, bine dispusă și chiar amuzată de situație. Mai mult, aceasta a râs în timpul conversației și ne-a mulțumit pentru telefon.

În fond, dacă ar exista și un clasament al răspunsurilor care nu spun nimic, dar lasă impresia că spun multe, Andreea ar mai avea șanse la încă un podium, bineînțeles un altul față de cel pentru perseverență în amor.

Până când unul dintre protagoniști va decide să vorbească mai deschis despre acest subiect, misterul râmăne. Iar acolo unde explicațiile lipsesc, imaginația publicului lucrează întotdeauna.

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