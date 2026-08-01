Cum l-a pedepsit Denisa pe Bogdan „Motanul”, la piscină, de față cu toată familia. Escapada cu prezentatoarea TV „s-a prescris”, dar soția n-a uitat

Epopeea relațională a lui Bogdan Stancu, fostul fotbalist supranumit „Motanul”, pare să fi luat sfârșit. După peregrinări prin meandrele iubirii cu fosta lui „paramour” Alexandra, iată că Bogdan Stancu se întoarce la regina lui, cea pe care a numit-o toată lumea „fosta” soție, însă nu e clar dacă chiar a existat sau nu un divorț sau doar o despărțire. CANCAN.RO a suprins toată familia la piscină, cei doi părinți par să fie în niște relații destul de reci. Oare îl pedepsește soția pentru escapada cu prezentatoarea TV?

Fostul internațional Bogdan Stancu a jucat pe postul de atacant la cluburi din țară, notabil la FCSB, apoi la cluburi din afară, în special Turcia, unde a jucat 11 ani. Cel mai mult la Galatasaray. La Naționala României a bifat 53 de convocări și a jucat la turneul final Euro 2016, printre ultimele calificări ale României la turneuri relevante de fotbal.

După retragerea din fotbal, Bogdan Stancu a obținut o licență de impresar FIFA, dar nu s-a dus spre ceva ambițios din punct de vedere financiar, ci se ocupă preponderent de copii și juniori talentați, pe care îi promovează, lucru de altfel respectabil. Principalele venituri le obține din proiecte imobiliare, preferatele celor care au bani să investească în perioada aceasta cu randamente colosale.

Bogdan „Motanul” Stancu s-a întors în sânul familiei

Pe plan personal, Bogdan Stancu are o situație mai complicată. Pe de o parte se ocupă de copiii pe care îi are din căsătoria cu Denisa. Pe de altă parte, el a avut o relație cu o angajată de la Prima, Alexandra Popescu. Detalii despre aventura asumată în cele din urmă le găsiți AICI.

Bogdan Stancu a rupt relația cu Alexandra Popescu în aprilie anul acesta, poate și în urma unor dezvăluiri făcute de CANCAN.RO, legate de micile bucurii ale prezentatoarei, care s-a văzut cu soțul celei mai bune prietene la un hotel din Capitală, după o repriză fulger de salon, cu mani-pedi, epilat și toate celelalte manopere necesare pentru o întâlnire de acest gen. Toate detaliile le găsiți AICI.

Întoarcea la soție s-a petrecut anul acesta de Paști, când Bogdan Stancu a postat pe rețelele de socializare imagini cu Denisa, ținându-se de mână cu ea, deci se cam realizase împăcarea. Apoi, în iunie, s-a plecat în familie în Antalya, ca să se spele toate cele rele.

Se vede că mai e nevoie să se „spele” unele amintiri mai nasoale, pentru că Bogdan „Motanul” Stancu a ieșit din nou cu familia la o piscină. Observăm că întoarcerea la „Penelopa” lui, Denisa, nici n-a fost așa dificilă, din moment ce doamna Stancu e o femeie splendidă chiar și după doi copii. Cu un corp așa tonifiat, chiar devine de neexplicat decizia lui Stancu de a pleca în peregrinări amoroase.

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