Acasă » Exclusiv » Cum l-a pedepsit Denisa pe Bogdan „Motanul”, la piscină, de față cu toată familia. Escapada cu prezentatoarea TV „s-a prescris”, dar soția n-a uitat

Cum l-a pedepsit Denisa pe Bogdan „Motanul”, la piscină, de față cu toată familia. Escapada cu prezentatoarea TV „s-a prescris”, dar soția n-a uitat

De: Adrian Vâlceanu 01/08/2026 | 21:25
Cum l-a pedepsit Denisa pe Bogdan Motanul, la piscină, de față cu toată familia. Escapada cu prezentatoarea TV s-a prescris, dar soția n-a uitat
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Epopeea relațională a lui Bogdan Stancu, fostul fotbalist supranumit „Motanul”, pare să fi luat sfârșit. După peregrinări prin meandrele iubirii cu fosta lui „paramour” Alexandra, iată că Bogdan Stancu se întoarce la regina lui, cea pe care a numit-o toată lumea „fosta” soție, însă nu e clar dacă chiar a existat sau nu un divorț sau doar o despărțire. CANCAN.RO a suprins toată familia la piscină, cei doi părinți par să fie în niște relații destul de reci. Oare îl pedepsește soția pentru escapada cu prezentatoarea TV? 

Fostul internațional Bogdan Stancu a jucat pe postul de atacant la cluburi din țară, notabil la FCSB, apoi la cluburi din afară, în special Turcia, unde a jucat 11 ani. Cel mai mult la Galatasaray. La Naționala României a bifat 53 de convocări și a jucat la turneul final Euro 2016, printre ultimele calificări ale României la turneuri relevante de fotbal.

După retragerea din fotbal, Bogdan Stancu a obținut o licență de impresar FIFA, dar nu s-a dus spre ceva ambițios din punct de vedere financiar, ci se ocupă preponderent de copii și juniori talentați, pe care îi promovează, lucru de altfel respectabil. Principalele venituri le obține din proiecte imobiliare, preferatele celor care au bani să investească în perioada aceasta cu randamente colosale.

Bogdan „Motanul” Stancu s-a întors în sânul familiei

Pe plan personal, Bogdan Stancu are o situație mai complicată. Pe de o parte se ocupă de copiii pe care îi are din căsătoria cu Denisa. Pe de altă parte, el a avut o relație cu o angajată de la Prima, Alexandra Popescu. Detalii despre aventura asumată în cele din urmă le găsiți AICI.

Bogdan Stancu se joacă cu copiii în piscină

Bogdan Stancu a rupt relația cu Alexandra Popescu în aprilie anul acesta, poate și în urma unor dezvăluiri făcute de CANCAN.RO, legate de micile bucurii ale prezentatoarei, care s-a văzut cu soțul celei mai bune prietene la un hotel din Capitală, după o repriză fulger de salon, cu mani-pedi, epilat și toate celelalte manopere necesare pentru o întâlnire de acest gen. Toate detaliile le găsiți AICI.

Stancu s-a întors la familie. Cu așa soție nici n-a fost greu

Întoarcea la soție s-a petrecut anul acesta de Paști, când Bogdan Stancu a postat pe rețelele de socializare imagini cu Denisa, ținându-se de mână cu ea, deci se cam realizase împăcarea. Apoi, în iunie, s-a plecat în familie în Antalya, ca să se spele toate cele rele.

Se vede că mai e nevoie să se „spele” unele amintiri mai nasoale, pentru că Bogdan „Motanul” Stancu a ieșit din nou cu familia la o piscină. Observăm că întoarcerea la „Penelopa” lui, Denisa, nici n-a fost așa dificilă, din moment ce doamna Stancu e o femeie splendidă chiar și după doi copii. Cu un corp așa tonifiat, chiar devine de neexplicat decizia lui Stancu de a pleca în peregrinări amoroase.

CITEȘTE ȘI:

BOGDAN „MOTANUL” STANCU ȘI-A PĂRĂSIT AMANTA ȘI S-A ÎNTORS LA FOSTA SOȚIE! IEPURAȘUL A ADUS ÎMPĂCAREA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ!

NU RATA!

BOGDAN „MOTANUL” STANCU ȘI-A LUAT REVANȘA ÎN ANTALYA! DUPĂ AVENTURA CU PREZENTATOAREA TV, FOSTUL INTERNAȚIONAL A BIFAT PRIMA VACANȚĂ CU FAMILIA

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nunta faraonică din Vrancea, cu 67 de nași, a împânzit internetul. Florin Salam și Dan Bursuc, pe lista care a făcut înconjurul țării
Exclusiv
Nunta faraonică din Vrancea, cu 67 de nași, a împânzit internetul. Florin Salam și Dan Bursuc, pe lista…
De ce a refuzat Alchimistul Cafelei să fie ispită la Insula Iubirii. După ce a devenit viral pe TikTok, fanele l-au asaltat!
Exclusiv
De ce a refuzat Alchimistul Cafelei să fie ispită la Insula Iubirii. După ce a devenit viral pe…
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
Mediafax
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la...
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul susținea că nevoia de securitate energetică este „o manipulare ticăloasă”
Gandul.ro
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers prea departe”
Adevarul
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers...
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
Digi24
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu...
AVERTISMENT de la Apele Române: „Următoarele două săptămâni sunt critice”. Dunărea poate coborî sub pragul critic din 2003
Mediafax
AVERTISMENT de la Apele Române: „Următoarele două săptămâni sunt critice”. Dunărea poate coborî...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
Click.ro
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile Poliției Române
Digi 24
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile...
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor.ro
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul susținea că nevoia de securitate energetică este „o manipulare ticăloasă”
Gandul.ro
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Această tânără de 27 de ani a fost dată dispărută pe 25 iulie 2026. Ireal unde a fost găsită ...
Această tânără de 27 de ani a fost dată dispărută pe 25 iulie 2026. Ireal unde a fost găsită după 6 zile
Cum atrage Maria Popovici banii în viața ei. Ritualul de la care nu se dezice
Cum atrage Maria Popovici banii în viața ei. Ritualul de la care nu se dezice
Nunta faraonică din Vrancea, cu 67 de nași, a împânzit internetul. Florin Salam și Dan Bursuc, pe ...
Nunta faraonică din Vrancea, cu 67 de nași, a împânzit internetul. Florin Salam și Dan Bursuc, pe lista care a făcut înconjurul țării
Povestea bărbatului care a murit imediat după ce a câștigat 200 de milioane de euro la LOTO. Ce ”moștenire” ...
Povestea bărbatului care a murit imediat după ce a câștigat 200 de milioane de euro la LOTO. Ce ”moștenire” a primit soția lui
Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru. Ce le-a cerut apropiaților cu limbă de moarte
Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru. Ce le-a cerut apropiaților cu limbă de moarte
Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este Mariana, de fapt
Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este Mariana, de fapt
Vezi toate știrile