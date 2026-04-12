Bogdan „Motanul” Stancu și-a părăsit amanta și s-a întors la fosta soție! Iepurașul a adus împăcarea momentului în showbiz!

Așa cum Iepurașul de Paște vine cu surprize în coșulețul său, așa venim și noi cu subiecte fierbinți pentru cititorii noștrii. CANCAN.RO vă dezvăluie împăcarea bombă a momentului, care a avut loc fix în această perioadă. Este vorba despre Bogdan „Motanul” Stancu, cel care a fost în centrul atenției după relația cu Alexandra Popescu, deși se știa că ar fi căsătorit cu o altă femeie. Între timp, el și-a asumat relația și chiar a spus că s-a despărțit de fosta soție. Bomba acum vine, căci după ce i-a spus adio prezentatoarei, Motanul și „a găsit” drumul spre casă, acolo unde petrece Paștele cu soția și copiii lui. Avem toate detaliile.

Se spune că fiecare pasăre, oricât ar hoinări, tot găsește drumul spre cuibul ei. Este și cazul lui Bogdan „Motanul” Stancu, cel care a fost protagonistul uneia dintre cele mai controversate povești din showbiz din ultima perioadă, asta după ce a fost surprins de CANCAN.RO alături de prezentatoarea tv Alexandra Popescu.

Cei doi se plimbau de mână pe Calea Victoriei și se comportau ca un cuplu asumat, cu toate că, în spațiul public se știa că sportivul e căsătorit cu Denisa, alături de care are doi copii. (VEZI AICI IMAGINI). Ulterior, a dezvăluit pentru site-ul nostru că nu mai este într-o relație cu fosta nevastă. „Sunt despărțit de fosta mea parteneră de la începutul anului, ea nu a intervenit în relația mea cu Alexandra. Sunt împreună cu Alexandra de trei săptămâni”, spunea el. Însă, surpriza acum vine: Sursele noastre spun că după despărțirea de prezentatoarea tv, Bogdan „Motanul” s-a împăcat cu fosta soție!

Bogdan „Motanul” Stancu s-a întors, de Paște, la nevastă și copii

În urmă cu puțin timp, v-am dezvăluit că Bogdan Stancu nu mai forma un cuplu cu Alexandra Popescu, prezentatoarea tv de care se amorezase. Se pare că bărbatul și bruneta s-au despărțit după ce aceasta ar fi greșit față de el (VEZI AICI DETALII). Rămas fără parteneră, se pare că fostul internațional s-a întors de unde a plecat: Adică din brațele Denisei, femeia care i-a fost alături 15 ani și cu care are doi copii.

A petrecut Paștele cu Denisa, mama copiilor lui, la casa din Pitești

Sursele CANCAN.RO dezvăluie că cei doi au petrecut sărbătorile de Paște împreună cu copiii, la casa lui Bogdan din Pitești. Au mers la Înviere la Mănăstirea Trivale din Pitești. După ce s-au despărțit la începutul anului, iar Bogdan a fost văzut nu doar de mână, ci și ieșind din casa prezentatoarei Alexandra Popescu (vezi aici), se pare că Denisa a reușit să-l ierte, iar cei doi și-au mai dat o șansă.

Contactat de CANCAN.RO, Bogdan Stancu nu a confirmat împăcarea cu fosta soție, dar nici nu a infirmat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor!

