Acasă » Știri » Doliu în televiziune! A murit Sanda Țăranu

Doliu în televiziune! A murit Sanda Țăranu

De: Irina Vlad 30/05/2026 | 00:49
Doliu în televiziune! A murit Sanda Țăranu
Doliu în televiziune! A murit Sanda Țăranu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este doliu în televiziunea din România! Sanda Țăranu, una dintre cele mai iubite prezentatoare ale Televiziunii Române, a murit la 87 de ani. 

Vineri, 29 mai, Sanda Țăranu a murit la vârsta de 87 de ani. Cea mai iubită crainică din istoria televiziunii românești va rămâne în istorie ca fiind una  dintre cele mai cunoscute și respectate figuri ale Televiziunii Române, un reper al profesionalismului și rafinamentului din perioada de aur a televiziunii publice.

Sanda Țăranu a murit la 87 de ani

Născută la Bucureşti, la 8 ianuarie 1939, Sanda Ţăranu a studiat timp de trei ani la Facultatea de Chimie Industrială, înainte de a decide să urmeze Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, pe care l-a absolvit în 1963.

În timpul studenţiei colaborase deja cu Televiziunea Română, iar imediat după absolvire a primit oferta – postul de crainică TV. Deşi îşi dorise iniţial o carieră în teatru, a rămas fidelă televiziunii şi a devenit rapid una dintre cele mai iubite prezenţe ale micului ecran.

S-a retras din fața camerelor în 1998, din proprie inițiativă, continuând însă colaborarea cu Televiziunea, ca narator la emisiunea „Teleenciclopedia”, ca traducător și ca realizator al emisiunii „Un zâmbet pentru vârsta a treia”. De asemenea a colaborat la ziarul Cronica română. „Între 2002 și 2005 a fost membră în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune din partea PRM”

„Cu profundă durere anunțăm plecarea dintre noi a Sandei Țăranu, una dintre cele mai iubite și respectate personalități ale Televiziunii Române. Adevărata noblețe se vede în bunătatea cu care atingi sufletele oamenilor. Sanda Țăranu a întruchipat această noblețe prin fiecare gest, fiecare cuvânt și fiecare apariție a sa. Frumoasă, caldă, inteligentă și distinsă, Sanda Țăranu, a fost o emblemă a Televiziunii Române, definiția rafinamentului și a eleganței”, a transmis familia.

Familia a anunțat programul ultimului omagiu și al ceremoniei funerare, după cum urmează: 30 mai 2026, ora 15:00 – depunerea pentru ultimul omagiu; 31 mai 2026, ora 12:00 – slujba de priveghi; 1 iunie 2026, ora 11:00 – ceremonia de înmormântare.

Tragedie în lumea sportului. Un celebru gimnast a murit într-un accident grav

Doliu în lumea sportului! Un fotbalist a murit în circumstanțe suspecte la doar 21 de ani

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bucurie uriașă în familia vedetei din „Full House”. Va deveni bunică de două ori în același an
Știri
Bucurie uriașă în familia vedetei din „Full House”. Va deveni bunică de două ori în același an
Finala Românii au talent 2026. Trupa Re-born a câștigat marele premiu de 120.000 de euro
Știri
Finala Românii au talent 2026. Trupa Re-born a câștigat marele premiu de 120.000 de euro
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
Gandul.ro
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Adevarul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000...
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă violent. Trump nu-și joacă bine cartea
Digi 24
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă violent. Trump...
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
Gandul.ro
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
ULTIMA ORĂ
Bucurie uriașă în familia vedetei din „Full House”. Va deveni bunică de două ori în același an
Bucurie uriașă în familia vedetei din „Full House”. Va deveni bunică de două ori în același an
Finala Românii au talent 2026. Trupa Re-born a câștigat marele premiu de 120.000 de euro
Finala Românii au talent 2026. Trupa Re-born a câștigat marele premiu de 120.000 de euro
Tragedie pe DN24. O asistentă de la UPU „Sfântul Spiridon” Iași a murit într-un accident cumplit. ...
Tragedie pe DN24. O asistentă de la UPU „Sfântul Spiridon” Iași a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul său au fost răniți grav după ce se întorceau de la un concert
De ce MApN nu a doborât drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Prima reacție a Armatei României
De ce MApN nu a doborât drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Prima reacție a Armatei României
Codruța Filip se iubește cu un coleg de breaslă?! Nimeni nu se aștepta la asta: ”Două cafele și ...
Codruța Filip se iubește cu un coleg de breaslă?! Nimeni nu se aștepta la asta: ”Două cafele și gata”
Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la gala împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 la ...
Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la gala împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 la Jocurile Olimpice
Vezi toate știrile