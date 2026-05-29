Doliu în televiziune! A murit Sanda Țăranu

Este doliu în televiziunea din România! Sanda Țăranu, una dintre cele mai iubite prezentatoare ale Televiziunii Române, a murit la 87 de ani.

Vineri, 29 mai, Sanda Țăranu a murit la vârsta de 87 de ani. Cea mai iubită crainică din istoria televiziunii românești va rămâne în istorie ca fiind una dintre cele mai cunoscute și respectate figuri ale Televiziunii Române, un reper al profesionalismului și rafinamentului din perioada de aur a televiziunii publice.

Sanda Țăranu a murit la 87 de ani

Născută la Bucureşti, la 8 ianuarie 1939, Sanda Ţăranu a studiat timp de trei ani la Facultatea de Chimie Industrială, înainte de a decide să urmeze Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, pe care l-a absolvit în 1963.

În timpul studenţiei colaborase deja cu Televiziunea Română, iar imediat după absolvire a primit oferta – postul de crainică TV. Deşi îşi dorise iniţial o carieră în teatru, a rămas fidelă televiziunii şi a devenit rapid una dintre cele mai iubite prezenţe ale micului ecran.

S-a retras din fața camerelor în 1998, din proprie inițiativă, continuând însă colaborarea cu Televiziunea, ca narator la emisiunea „Teleenciclopedia”, ca traducător și ca realizator al emisiunii „Un zâmbet pentru vârsta a treia”. De asemenea a colaborat la ziarul Cronica română. „Între 2002 și 2005 a fost membră în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune din partea PRM”

„Cu profundă durere anunțăm plecarea dintre noi a Sandei Țăranu, una dintre cele mai iubite și respectate personalități ale Televiziunii Române. Adevărata noblețe se vede în bunătatea cu care atingi sufletele oamenilor. Sanda Țăranu a întruchipat această noblețe prin fiecare gest, fiecare cuvânt și fiecare apariție a sa. Frumoasă, caldă, inteligentă și distinsă, Sanda Țăranu, a fost o emblemă a Televiziunii Române, definiția rafinamentului și a eleganței”, a transmis familia.

Familia a anunțat programul ultimului omagiu și al ceremoniei funerare, după cum urmează: 30 mai 2026, ora 15:00 – depunerea pentru ultimul omagiu; 31 mai 2026, ora 12:00 – slujba de priveghi; 1 iunie 2026, ora 11:00 – ceremonia de înmormântare.

Tragedie în lumea sportului. Un celebru gimnast a murit într-un accident grav

Doliu în lumea sportului! Un fotbalist a murit în circumstanțe suspecte la doar 21 de ani